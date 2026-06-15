Madagascar: Technologique - Le tourisme passe à l'ère du digital

L'Association des Gîtes, Maisons d'Hôtes et Maisons de Charme de Madagascar (AGMHCM) a présenté lors de la 12e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) 2026, tenue samedi au CCI Ivato, un label de qualité et une plateforme de réservation destinés à mieux structurer et valoriser les hébergements touristiques à Madagascar.

« Cette plateforme aide les touristes à choisir les maisons d'hôtes en toute sécurité à Madagascar », souligne Henintsoa Moretti, présidente de l'AGMHCM. Elle précise que l'outil vise également à répondre aux besoins des voyageurs et à améliorer l'accès aux offres d'hébergement.

Ces dispositifs s'inscrivent dans une dynamique de structuration du secteur des hébergements touristiques à Madagascar. Le label de qualité est développé avec SGS et la plateforme de réservation gite.mg, réalisée avec Twenty Labs. Le label de qualité repose sur des critères de certification visant à identifier les établissements respectant des standards de qualité. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de service et de professionnalisation du secteur. De son côté, la plateforme gite.mg vise à faciliter la réservation en ligne et à renforcer la visibilité des établissements dans un contexte de digitalisation du tourisme.

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Pour le ministère du Tourisme, ces initiatives accompagnent l'évolution du secteur vers davantage de professionnalisation.

« La digitalisation est incontournable face à la compétitivité accrue », rappelle la secrétaire générale du ministère. À travers ces nouveaux outils, le tourisme malgache poursuit ainsi sa démarche de structuration, de modernisation et de renforcement de sa crédibilité.