Madagascar: Numérique - La cybersécurité crée des emplois

Le Computer Incident Response Team (CIRT), Centre d'information et de réponse aux incidents informatiques encourage la population, et particulièrement les jeunes, à se former à la cybersécurité.

« Le monde fait face à un déficit de 5 millions d'experts en cybersécurité », indique Eric Rakotomaniraka, le directeur général du CIRT, lors de l'annonce du symposium sur la cybersécurité, qui se tient au Novotel les 22 et 23 juin.

Pour le cas de Madagascar, le gap est très important. Le responsable estime à des milliers, les postes non pourvus. « C'est un métier qui n'a pas encore trouvé sa place », enchaîne-t-il, en précisant que la cybersécurité regroupe une quinzaine de métiers différents. Des universités privées proposent déjà des formations sur cette filière. Mais la création de la filière cybersécurité reste une stratégie nationale.

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Les formations et les métiers de la filière cybersécurité seront abordés en détail pendant ce symposium. Cet intérêt grandissant pour l'emploi dans ce secteur découle d'une transformation digitale accélérée, où la sécurisation des infrastructures informationnelles s'impose comme un enjeu stratégique majeur. C'est également la raison de la tenue de ce symposium.

Il a pour objectif d'inculquer une véritable culture de la sécurité numérique auprès des institutions, des entreprises et du grand public, pour transformer chaque utilisateur en maillon fort de la cyberdéfense, mais aussi de former et développer les talents locaux, en accélérant la montée en compétences de la jeunesse et des professionnels à travers des programmes éducatifs de pointe, afin de pallier efficacement la pénurie de profils qualifiés dans le pays.