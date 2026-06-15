Madagascar: Basketball 5x5 - Mickaël Pivaud dirige les Ankoay à Dakar

Le basketball malgache entame un nouveau chapitre. À quelques semaines de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 au Qatar, qui se jouera du 2 au 5 juillet à Dakar, au Sénégal, la Fédération malgache de basketball (FMBB) a confié les rênes des Ankoay seniors hommes à Mickaël Pivaud. Le technicien succède à John Douaglin et aura la lourde mission de relancer une sélection malgache en grande difficulté dans le groupe B.

Selon la publication de la FMBB sur sa page Facebook, la préparation débutera dans une semaine. Les Ankoay se rendront ensuite à Dakar, au Sénégal, où ils retrouveront les mêmes adversaires que lors de la précédente fenêtre : la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Sénégal. Trois nations majeures du basketball africain qui avaient déjà mis à rude épreuve les représentants de la Grande Île en février dernier.

Lors de la deuxième fenêtre, disputée également à Dakar du 26 février au 1er mars, Madagascar n'avait pas réussi à rivaliser avec ses adversaires. Les hommes de John Douaglin avaient d'abord cédé face à la RD Congo (71-89), avant de s'incliner contre le Sénégal (66-99), puis contre la Côte d'Ivoire (73-106). Le bilan était sans appel : trois matchs, trois défaites, 210 points inscrits contre 294 encaissés, soit une différence négative de 84 points.

Cette série noire a placé les Ankoay à la dernière place provisoire du groupe B, avec un bilan de zéro victoire pour trois revers. Une situation qui complique considérablement leur route vers le Mondial qatari.

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En danger

La troisième fenêtre sera celle de tous les dangers. À l'issue de cette phase, seules les trois premières équipes du groupe poursuivront l'aventure au deuxième tour des éliminatoires. La quatrième sera éliminée de la course à la Coupe du monde.

Avant les retrouvailles de juillet, la Côte d'Ivoire domine le groupe avec trois victoires, devant le Sénégal (2 victoires, 1 défaite) et la RD Congo (1 victoire, 2 défaites). Madagascar ferme la marche avec trois défaites.

Dans ce contexte, les calculs sont simples. Une nouvelle série de revers condamnerait pratiquement les Ankoay à une élimination précoce. En revanche, une victoire, notamment face à la RD Congo, pourrait relancer leurs chances de qualification. Le duel contre les Congolais s'annonce d'ailleurs décisif, les deux équipes étant engagées dans la lutte pour éviter la dernière place.

« L'enjeu est de taille pour Madagascar à Dakar. Il faut impérativement battre la RDC de plus de 10 points. Dans le cas contraire, nous plierons bagage pour la suite de la compétition », confie Ndranto Rakotonanahary, aide-coach des Ankoay seniors hommes. Avec un nouveau patron sur le banc et l'obligation de renverser la tendance, les Ankoay joueront bien plus que trois matchs à Dakar. Ils joueront leur avenir dans ces qualifications mondiales.