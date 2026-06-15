Madagascar: TFMA dompte Mang'Art

Longtemps mené au score, le TFMA d'Ankasina a trouvé les ressources nécessaires pour retourner la situation face à Mang'Art de Manjakaray. Les rugbymen d'Ankasina se sont imposés 29 à 23 lors de la dixième journée du XXL Energy Top 12, dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

Malgré un coup d'envoi retardé de dix-huit minutes, le duel entre le TFMA d'Ankasina et Mang'Art de Manjakaray a tenu toutes ses promesses. Les deux formations ont rapidement affiché leurs intentions dans une rencontre engagée, où les défenses ont longtemps pris le dessus sur les attaques.

Les premières minutes ont été marquées par un combat intense dans les regroupements et les mêlées, avec un léger avantage pour Mang'Art. Après plusieurs occasions manquées de part et d'autre, les joueurs de Manjakaray ont finalement ouvert le score grâce à une pénalité à la 29e minute. TFMA a bien tenté de réagir, mais deux pénalités successives ont trouvé les poteaux. À la pause, Mang'Art conservait son avance minimale (3-0).

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Au retour des vestiaires, les joueurs de Mang'Art ont accentué la pression et ajouté une nouvelle pénalité pour mener 6-0. Le match a alors complètement changé de visage. TFMA inscrit son premier essai à la 47e minute avant de voir Mang'Art répondre immédiatement par un essai transformé (13-5).

Cette réaction a réveillé les rugbymen d'Ankasina. En l'espace de douze minutes, ils ont enchaîné quatre essais, dont plusieurs sous les poteaux, pour prendre les commandes et creuser l'écart à 26-13. Dominés durant ce temps fort, les joueurs de Mang'Art ont néanmoins refusé d'abdiquer. Une pénalité puis un essai leur ont permis de revenir à seulement trois points (23-26).

Une dernière pénalité du TFMA à la 68e minute a toutefois sécurisé la victoire. Les joueurs d'Ankasina s'imposent finalement 29 à 23 et enregistrent leur quatrième succès de la saison. Mang'Art, malgré une prestation courageuse, concède sa septième défaite en dix rencontres.

Le fait marquant de la clôture de la dixième journée a été, encore une fois, la défaite de FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, sur le score de 29-33 face à l'Uscar de la Commune urbaine.