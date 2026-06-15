Afrique: Rugby à VII - Africa men's cup - La joute continentale de Maurice reportée

Prévu les 20 et 21 juin au complexe sportif SPARC de Cascavelle, à l'île Maurice, l'Africa Men's Sevens n'aura finalement pas lieu aux dates annoncées. Rugby Africa et la Fédération mauricienne ont décidé de reporter la compétition en raison des recommandations des autorités sanitaires mauriciennes face aux risques liés à l'épidémie d'Ebola dans certaines régions du continent.

Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de la situation sanitaire régionale et aux directives émises par les autorités mauriciennes. Selon le communiqué publié par Rugby Africa en date du 12 juin, plusieurs mesures préventives ont été mises en place après l'évolution de l'épidémie d'Ebola dans certaines zones d'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ailleurs classé cette situation comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Rugby Africa a toutefois tenu à rassurer les participants. Aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été signalé parmi les équipes engagées, les officiels, le personnel de l'organisation ou la population mauricienne. Le report est présenté comme une mesure purement préventive destinée à garantir la sécurité de tous les acteurs concernés.

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Pour les Makis, vice-champions d'Afrique 2025, ce report n'enlève en rien la détermination malgache. « C'est une sage décision de reporter la Coupe d'Afrique à une date ultérieure face aux risques qui menacent », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach des Makis.

Le président de Rugby Africa, Herbert Mensah, a reconnu la déception que cette décision pourrait susciter chez les joueurs, les fédérations et les supporters. Il a néanmoins insisté sur le fait qu'il s'agit d'un report et non d'une annulation.

Ce contretemps repousse donc l'un des rendez-vous majeurs du rugby africain à VII, tout en confirmant que la santé et la sécurité demeurent les priorités absolues des instances dirigeantes du rugby continental.