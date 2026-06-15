Afrique: International catering cup - Le pays portera les couleurs de l'Afrique à Lyon

Madagascar et l'île Maurice représenteront l'Afrique lors de la finale mondiale de l'International Catering Cup prévue à Lyon, en France, en janvier 2027.

La gastronomie malgache s'offre une place sur la scène mondiale. À l'issue de la finale africaine de l'International Catering Cup (ICC), organisée hier au Novotel, Madagascar a décroché sa qualification pour la finale mondiale qui se tiendra à Lyon, en France, en janvier 2027. L'équipe malgache représentera l'Afrique aux côtés de l'île Maurice.

Durant cette compétition de haut niveau, toutes les équipes devaient travailler à partir des mêmes produits : Saint-Jacques, saumon, mérou et crevette pour les entrées froides et chaudes. Le plat principal imposé consistait en un filet de zébu en croûte de pâte feuilletée, agrémenté notamment de foie gras et de poitrine de porc. La réalisation exigeait une parfaite maîtrise technique afin de préserver la qualité du feuilletage. Les candidats devaient également concevoir un dessert à base de blanc d'oeuf, où l'esthétique et la précision étaient essentielles.

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Selon le chef réunionnais Éric Lavale, membre du jury technique : « Le niveau des équipes de l'océan Indien progresse continuellement grâce à la participation aux concours internationaux. »

Malgré des produits identiques pour tous les concurrents, chaque pays a présenté des créations différentes, démontrant sa créativité et son savoir-faire.

Atouts

Capitaine de l'équipe malgache, le chef Herizo Rakotoniaina a indiqué que la préparation avait duré trois mois. Il explique : « Malgré quelques difficultés rencontrées durant l'épreuve, l'équipe a su redresser la situation. » Il estime que l'organisation et le respect des normes d'hygiène figurent parmi les principaux atouts de Madagascar. Il reconnaît toutefois : « Des améliorations restent possibles sur les techniques, les saveurs et la précision des préparations », étant donné que le stress, la fatigue et l'éloignement de la famille ont constitué les principaux défis rencontrés durant cette aventure.

Du côté mauricien, les participants ont également souligné les trois mois d'entraînement intensif ayant permis cette qualification. Selon l'équipe : « Notre objectif est désormais de poursuivre le travail afin de défendre au mieux les couleurs africaines lors de la finale mondiale. » Le chef Thierry St Mart a salué le niveau élevé de l'ensemble des équipes, estimant que la qualité des prestations a rendu l'évaluation particulièrement difficile pour le jury.

Cette qualification confirme la progression de la gastronomie africaine et de l'océan Indien sur la scène internationale. Rendez-vous est désormais pris à Lyon en 2027, où Madagascar tentera de faire rayonner son savoir-faire culinaire parmi les meilleures équipes du monde.