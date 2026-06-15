Madagascar: Tsarasaotra - Une perquisition dégénère

À Tsarasaotra, des forces de l'ordre ont été filmées en train de frapper des agents de sécurité. Le parquet révèle une opération visant des clandestins.

Samedi, l'entrée des forces de l'ordre dans l'enceinte d'une société chinoise clandestine à Tsarasaotra a été filmée. La vidéo a retenu l'attention des internautes sur Facebook. On y voit des agents de sécurité pris à partie par les policiers venus procéder à une perquisition.

Des témoins affirment avec prudence que les policiers n'auraient pas présenté de mandat en arrivant au portail. Les gardiens ont refusé de les laisser entrer. Peu après, l'un des policiers aurait escaladé le mur et tenté de déverrouiller le portail depuis l'intérieur de la cour. Les curieux massés devant la société ont été sommés de se disperser.

Pour expliquer le recours à la force, les autorités avancent que ce sont les gardiens qui auraient agressé en premier ce policier, celui qui venait d'atterrir dans la cour et essayait d'ouvrir le portail de l'intérieur.

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Scamming

La procureure de la République, Narindra Navalona Rakotoniaina, le directeur de la Police judiciaire (DPJ) de la Police nationale, le commissaire divisionnaire de police Jean Marcel Rabenandrasana, le DPJ de la Gendarmerie nationale, le colonel Heritiana Rivo Randriamalala, le chef de la Police de la surveillance du territoire, le commissaire principal de police Mohamed Ali Randriamerisoa, ainsi que Vaniniaina Annie Ramanitra, cheffe du service des visas au ministère de l'Intérieur, ont donné un point de presse hier. Ils ont confirmé que les employeurs et employés chinois de cette société étaient en situation irrégulière.

« Une opération de démantèlement d'un réseau de scamming et de traite humaine a été déclenchée depuis plusieurs mois. Des suspects ont déjà été arrêtés et écroués en attendant leur procès. Les perquisitions ont été menées dans le respect de la loi », déclare la procureure.

Selon le commissaire Rabenandrasana, les fraudeurs utilisent de nombreux ordinateurs pour arnaquer des victimes à l'étranger. Chaque employé impliqué dans ces escroqueries peut gagner jusqu'à 8 000 dollars par jour. Concernant la société de Tsarasaotra, plus de sept cents employés y travaillaient. Le site avait déjà été scellé lors d'une précédente descente. Samedi, la police y est retournée pour récupérer du matériel lorsque l'incident s'est produit.