Cote d'Ivoire: Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme - Des albinos lancent un appel à l'aide au Président de la République

La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire (Faobeaci) a organisé une parade de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Cette activité, qui s'est tenue le samedi 13 juin 2026 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, a sillonné les communes de Cocody, Adjamé, Attécoubé, Abobo et Yopougon.

À cette occasion, Diabaté Aboulaye, président de la Faobeaci, a demandé au gouvernement d'accorder « davantage d'attention » aux personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Selon lui, beaucoup de personnes parmi elles meurent « faute de prise en charge adéquate », alors qu'elles sont les plus exposées au cancer de la peau.

« Il n'y a pas de prise en charge pour ces personnes. Beaucoup meurent et il y a encore des cas de cancer. Peut-être que c'est la méconnaissance de notre situation qui fait que l'État n'agit pas. Nous ne leur jetons pas la pierre, mais c'est juste un cri du coeur à Monsieur le Président de la République afin qu'il porte un regard sur les personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

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Diabaté Aboulaye a expliqué que les personnes atteintes d'albinisme vivent avec un double handicap : celui de la vue et celui de la peau. Mais au-delà de cela, il a fait savoir que leur physionomie alimente de nombreuses légendes et de nombreux préjugés.

« Le rejet social vient alourdir davantage les souffrances que nous rencontrons déjà dans le domaine de la santé », a-t-il affirmé.

Une situation qui, à l'en croire, fait que beaucoup d'entre eux abandonnent leur cursus scolaire de manière prématurée et se retrouvent exposés à la rue et à la mendicité. Or, cette exposition quotidienne au soleil favorise, selon lui, l'apparition du cancer de la peau.

« Lorsqu'il n'y a pas de prise en charge médicale adaptée, les conséquences peuvent être dramatiques. Cela affecte directement la vie et l'avenir des personnes atteintes d'albinisme », a-t-il ajouté.

L'idée de cette parade, selon le président de la Faobeaci, est de sortir du cadre ordinaire de cette célébration afin d'aller à la rencontre des populations pour les sensibiliser à leur situation.

Il a signifié que cette action de sensibilisation vise cinq cibles : les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, leurs familles, la population en général ainsi que les communautés nationale et internationale.

Concernant les statistiques, il a révélé que le dernier recensement général en Côte d'Ivoire faisait état d'environ 6 000 personnes atteintes d'albinisme. Cependant, avec les nouvelles naissances et l'évolution démographique, le président de la Faobeaci estime aujourd'hui leur nombre à plus de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire.