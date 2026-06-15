Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - L'État s'engage à former 50 mille ingénieurs, chercheurs et techniciens sur les cinq prochaines années

Le gouvernement ivoirien a décidé de mettre un accent particulier sur la formation pour une meilleure insertion professionnelle de la jeunesse, au cours des cinq prochaines années. L'information a été livrée le samedi 13 juin 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Toure.

Il s'exprimait sur le thème : « Investir dans la jeunesse : de la formation à l'emploi, ce que l'État s'engage à faire ». C'était à la faveur de la cinquième édition du Forum de l'insertion professionnelle, initié par Aïssata Sidibé-N'Dia, directrice générale d'Afrique femme.

Le gouvernement, selon Mamadou Touré, sous la houlette du Président de la République Alassane Ouattara, s'engage pour les cinq prochaines années, à mettre en place un dispositif pour former 50 mille ingénieurs, chercheurs et techniciens dans les domaines scientifiques ; à construire plus de lycées professionnels, car 6% des jeunes sont orientés dans le filières techniques et l'objectif est de passer à 15% ; à numériser et informatiser ou mettre en place des programmes digitaux dans 50% des collèges et des lycées professionnels, car le numérique est plus qu'une nécessité. Cette formation se fera selon les besoins exprimés dans le Plan national de développement (Pnd).

« Tout gouvernement qui veut donner une chance à sa jeunesse, est obligé d'intégrer dans les programmes de formation, très tôt, des programmes liés au numérique », a déclaré Mamadou Touré. En outre, il a insisté sur les stages d'immersion au sein des entreprises qui constituent une réponse concrète au problème d'orientation des jeunes, car les choix qu'ils opèrent impactent leurs parcours professionnels.

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« Dans nos écoles, surtout les collèges, il y a les journées carrières mais cela ne suffit pas. Nous avons commencé avec 13 mille, ensuite 23 mille ; l'année dernière, 50 mille jeunes et cette année encore 50 mille jeunes en stage d'immersion. A terme, c'est de faire en sorte que tous les enfants qui sont au collège à partir de la classe de 3e comme cela se fait dans certains lycées étrangers, qu'aucun enfant ne finisse son parcours sans avoir fait chaque année entre deux semaines et un mois de stage d'immersion au sein d'une entreprise ou dans l'administration », a souligné le ministre.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a rappelé que de 2011 à 2025, ce sont un peu plus de 2 500 000 jeunes qui ont pu bénéficier des programmes d'insertion professionnelle.