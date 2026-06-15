Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2026 - Plus de 329 000 candidats à l'assaut du diplôme, le gouvernement leur adresse un message d'espoir

Les épreuves écrites du Baccalauréat 2026 ont officiellement démarré ce lundi 15 juin 2026, sur toute l'étendue du territoire national.

À cette occasion, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus dans différents centres d'examen afin de témoigner leur soutien aux candidats et de s'assurer du bon déroulement de cette étape cruciale du système éducatif ivoirien.

C'est au Lycée Moderne Hamed Bakayoko d'Abobo que s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement des épreuves écrites. L'événement a réuni des membres du gouvernement en charge de l'Éducation nationale, de la Culture, de l'Enseignement technique ainsi que de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette année, plus de 329 000 candidats prennent part à cet examen national qui marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de persévérance et d'apprentissage.

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Pour ces milliers de jeunes, le Baccalauréat constitue bien plus qu'un simple diplôme : il représente une porte d'entrée vers l'enseignement supérieur et un tremplin vers leur avenir professionnel.

À l'occasion de ce lancement, les autorités ont souligné l'importance de cette échéance pour le développement du capital humain en Côte d'Ivoire.

Une grande partie des candidats admis rejoindra prochainement les universités publiques, les grandes écoles et les établissements de formation supérieure du pays.

Dans cette perspective, les structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique se préparent activement à accueillir cette nouvelle génération d'étudiants. L'objectif est de leur offrir des formations de qualité, adaptées aux défis de la transformation économique, sociale, numérique et technologique que connaît la Côte d'Ivoire.

Les autorités ont également tenu à rassurer les futurs bacheliers quant à l'engagement de l'État à poursuivre les investissements dans l'éducation, la formation et la recherche, considérés comme des piliers essentiels de l'émergence du pays.

Profitant de cette occasion, un message d'encouragement a été adressé à l'ensemble des candidats.

Les responsables gouvernementaux ont invité les élèves à faire preuve de sérénité, de confiance et de détermination tout au long des épreuves.

« Que le travail accompli tout au long de l'année soit couronné de succès », ont-ils souhaité, avant d'adresser leurs voeux de réussite à tous les candidats engagés dans cette importante étape de leur parcours scolaire.

Le coup d'envoi du Baccalauréat 2026 est ainsi donné, avec l'espoir de voir émerger une nouvelle génération de talents prêts à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.