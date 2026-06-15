Cote d'Ivoire: Sensibilisation autour des risques électriques et de l'efficacité énergétique - Les populations de San Pedro et Tabou instruites

Les 10 et 11 juin 2026, des campagnes de sensibilisation ont été organisées à San Pedro, notamment dans le quartier Zimbabwe, ainsi qu'à Tabou (gare de Grabo). Ces initiatives ont porté sur plusieurs thématiques majeures. Notamment sur les risques électriques, la promotion de l'efficacité énergétique, les violences basées sur le genre (Vbg), les infections sexuellement transmissibles (IST/VIH/Sida) et la sécurité routière.

Selon la présidente de l'Ong Ipsdh, Koudou Josiane, ces actions ont largement contribué à encourager des attitudes responsables au sein des populations concernées. Elle s'exprimait le jeudi 10 juin 2026 à San Pedro, à l'issue de la dernière campagne menée dans le cadre du projet d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique.

Un accompagnement pour sécuriser le projet et les populations

Afin d'assurer le bon déroulement des travaux tout en limitant les risques pour les riverains, l'Ong Ipsdh a collaboré étroitement avec l'entreprise RMT, en charge des travaux, et la société CI-Énergies. Ensemble, ils ont conduit des sessions d'information axées sur la santé, la sécurité sur les chantiers et sur les routes, ainsi que sur les bonnes pratiques en matière de consommation énergétique.

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Le bilan dressé par l'Ong est jugé satisfaisant. Plus de 1 000 personnes ont été touchées, aussi bien directement qu'indirectement, dans les zones concernées. Les populations sensibilisées ont exprimé leur engagement à adopter des comportements responsables. Koudou Josiane a également souligné l'importance des relais communautaires dans la consolidation des acquis et la poursuite des actions dans le temps.

Un projet mené dans le respect des normes de sécurité

De son côté, l'assistante Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) de RMT, Miézan Ama Marthe, a salué le respect des normes environnementales sur les chantiers. Elle a par ailleurs relevé l'absence d'accidents mortels depuis le lancement des travaux, ce qui témoigne de l'efficacité des mesures de sécurité mises en place.

Elle a également apporté des précisions sur le mécanisme de gestion des plaintes : entièrement gratuit, il permet aux populations de déposer leurs doléances à la mairie via un formulaire. Ces requêtes sont ensuite transmises à l'entreprise Rmt pour traitement.

Un projet d'envergure nationale soutenu par la Banque mondiale

Les travaux, entamés en juin 2025 pour une durée de 18 mois, consistent notamment en l'installation de poteaux électriques, de lampadaires, de câbles et de transformateurs dans plusieurs quartiers de San Pedro et de Tabou.

Financé par la Banque mondiale, ce programme s'étend à 20 localités à travers le pays. Il s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à améliorer l'accès à l'électricité, notamment par le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques nationales.