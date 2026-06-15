Cote d'Ivoire: Koumassi campement - Le village de M'Badon relate l'historique et apporte sa compassion

La chefferie du village de M'Badon a organisé, le samedi 13 juin 2026 à l'espace Gbaprè-Djèmin de la chefferie à Cocody, une rencontre pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'historique du quartier Campement de Koumassi.

Devant la presse et les différentes générations (Gnandô, Dougbô, Tchagba, Blessoué), Alexandre Loba, porte-parole principal de la chefferie a expliqué que leurs ancêtres ont acquis ces espaces vierges au XIXe siècle. « Dans les années 1950, sous l'administration du chef Djeké André, le village a officiellement autorisé le patriarche N'Da Koua à s'établir sur ce lopin de terre avec ses proches et ses ouvriers.

C'est ainsi que le campement s'est appelé N'da Kouakro. Le seul et vrai propriétaire de N'Da Kouakro, devenu aujourd'hui quartier Campement, c'est la communauté de M'Badon. Cela fait plus de sept décennies que ce secteur existe avec notre accord », a-t-il dit.

Selon M. Loba, ce domaine n'a jamais été vendu ni cédé définitivement, même si, au fil du temps, la zone s'est développée avant d'être rattachée à la commune de Koumassi. « Le délégué actuel des lieux possède d'ailleurs une attestation en bonne et due forme signée par M'Badon », a rapporté Alexandre Loba.

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Le porte-parole de la chefferie a indiqué que cette prise de parole intervient quelques jours après la destruction de nombreuses habitations dans ce secteur.

Edmond Koutouan, secrétaire général du village de M'Badon a exprimé la compassion de la chefferie de M'Badon envers les familles touchées. « Une délégation s'était déjà rendue sur place le mercredi précédent afin d'apporter un réconfort moral aux habitants (...) Le chef du village de M'Badon, l'honorable Mamkambou Gnanwa Affôh Esaïe a coulé des larmes face à cette souffrance », a-t-il dit. M. Koutouan a annoncé une vaste opération d'entraide.