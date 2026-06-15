Cote d'Ivoire: Conditionnement neutre du Tabac - La société civile appelle le gouvernement à plus de vigilance

Dès le mois d'août 2026, la Côte d'Ivoire passe à une autre étape de la lutte anti-tabac. Après trois (3) reports, l'effectivité du conditionnement neutre des tiges de cigarette devrait être constatée. Pour éviter un report de plus, la société civile à travers le Clucod, et le Conseil d'administration du Rocta-CI invite le gouvernement ivoirien à rester vigilant. Et à ne pas se laisser influencer par les pressions des industrielles du tabac ou leurs alliés. L'interpellation a été faite, lors d'une conférence de presse tenue au siège de sa structure sis à Abobo Dokui, le vendredi 12 juin 2026.

Elle a rappelé que la Côte d'Ivoire pour éradiquer la pandémie du tabagisme conformément à la convention-cadre de l'Oms pour la lutte antitabac (Cctal) s'est résolument engagé depuis 2022 à mettre en vigueur les politiques de lutte antitabac. « Particulièrement : le système de suivi, de traçabilité et de vérification fiscales des produits du tabac et le conditionnement neutre appelé également paquet neutre » a précisé Tall Lacina, Coordonnateur général de l'Ong Clucod et président du Conseil d'Administration du Rocta-CI.

Qui au nom de la société civile encourage les ministères en charge de la santé et du commerce à ne point céder aux intimidations et aux actions d'ingérence de l'industrie du tabac pour ralentir la mise en oeuvre de ces deux politiques de lutte antitabac. Car leur rôle consiste à garantir la conformité totale et la mise en oeuvre stricte de la réglementation.

À cette même activité, la société civile a par ailleurs remercié le gouvernement pour toutes les actions entreprises pour rendre effectifs le système de suivi et de traçabilité ainsi que le conditionnement neutre, deux politiques indissociables. Elle sollicite également les journalistes et hommes de média à soutenir toutes les actions de lutte antitabac. Cependant, le Clucod, et le Conseil d'administration du Rocta-CI mettent en garde les industriels sur toutes les actions contraires à l'élan du gouvernement ivoirien.

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