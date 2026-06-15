Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Jean-Marc Yacé aux militants - « C'est le parti qui m'intéresse »

Dans une ambiance festive mêlant reconnaissance politique et célébration de la Fête des mères, les élus du Pdci-Rda de Cocody ont rendu hommage, aux femmes militantes du parti, saluées pour leur engagement décisif lors des élections législatives de 2025.

Le siège du Pdci-Rda de Cocody a servi de cadre, samedi 13 juin 2026, à une cérémonie de remerciement organisée par les élus du parti à l'endroit des militantes, couplée à la célébration de la Fête des mères. Cette rencontre, dédiée aux mamans issues des différentes délégations communales du parti, a permis aux responsables politiques de traduire leur reconnaissance à celles qui ont fortement contribué à la victoire du Pdci-Rda lors des dernières législatives. Face aux militants, le député-maire de Cocody et vice-président du Pdci-Rda, Jean-Marc Yacé a surtout insisté sur la nécessité de préserver l'unité au sein du parti, condition essentielle, selon lui, pour permettre au Pdci-Rda d'atteindre ses ambitions politiques.

« Avec vous, en main, le Pdci-Rda avance dans l'unité, la cohésion et la paix. Gardons la lampe du Pdci-Rda allumée à l'horizon. À Paris, je disais qu'il fallait qu'on se rassemble. Il faut qu'on se rassemble. Je vous ai toujours dit que c'est dans l'union que nous serons forts », a-t-il exhorté. Avant d'ajouter dans un message empreint de fermeté : « Les petites divisions, les petites querelles ne m'intéressent pas. C'est le Pdci qui m'intéresse. Le Pdci a la capacité et la possibilité d'aller aux sommets. Il suffit que nous soyons unis, solidaires et déterminés ».

A cette occasion, Jean-Marc Yacé, a exprimé sa profonde gratitude aux militants et particulièrement aux femmes mobilisées durant la campagne électorale. « Je voudrais, au nom des députés Hervé Bombet, Ange Dagaret, Prisca Rabet Deassa et en mon nom propre, vous dire merci ce soir. Merci pour votre engagement, votre fidélité et votre détermination envers notre parti.

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Nous sommes réunis dans ce lieu chargé d'histoire pour vous traduire l'expression de notre infinie gratitude à la faveur des législatives au cours desquelles notre parti a obtenu la victoire », a-t-il déclaré.Le vice-président du parti a conclu son intervention en formulant des bénédictions à l'endroit de la jeunesse, des femmes, des anciens et des différentes délégations de Cocody.

Dans le même esprit, la dépitée Prisca Rabet Deassa a traduit sa reconnaissance aux femmes des différentes délégations communales du Pdci-Rda, saluant leur engagement et leur détermination qui ont permis au parti d'enregistrer une victoire éclatante aux législatives. A son tour, le député Ange Dagaret a, lui aussi, rendu hommage aux femmes pour leur contribution décisive au succès électoral du parti. Intervenant à son tour, N'zi Odette, adjointe au maire et secrétaire chargée des femmes duPdci-Rda, a souligné la portée symbolique de cette double célébration.

« Il est important, de temps à autre, de marquer une pause, de reprendre des forces et de se projeter vers les défis à venir. Aujourd'hui, nous célébrons deux événements : remercier les mamans pour leur engagement et les honorer à travers la Fête des mères », a-t-elle indiqué. Elle a également salué la constance des femmes du parti : « Sous la pluie comme sous le soleil, vous ne ménagez aucun effort lorsque le devoir vous appelle.

Vous êtes toujours présentes. Aujourd'hui, c'est à juste titre que nous vous célébrons». Entre danses et prestations artistiques, cette rencontre conviviale a permis aux responsables du Pdci-Rda de Cocody de réaffirmer leur attachement aux militantes, considérées comme un pilier essentiel de la vie du parti.