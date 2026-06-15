Cote d'Ivoire/Tunisie: Mondial 2026 - La Tunisie remercie Sabri Lamouchi après l'humiliation face à la Suède

Le parcours de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 débute dans la tourmente. Au lendemain de la lourde défaite des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1), lors du premier match du groupe F, le sélectionneur Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions par la Fédération tunisienne de football.

Cette décision intervient dans un contexte de forte pression autour de la sélection tunisienne, dont les espoirs de qualification pour le second tour ont été sérieusement compromis après cette correction infligée par les Scandinaves.

La rencontre a mis en évidence de nombreuses lacunes défensives, que le technicien franco-tunisien lui-même avait reconnues à l'issue du match.

Nommé à la tête des Aigles de Carthage en janvier 2026 pour conduire l'équipe au Mondial nord-américain, Sabri Lamouchi n'aura finalement passé que quelques mois sur le banc tunisien.

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Bien connu du public ivoirien, l'ancien international français avait dirigé la sélection nationale de Côte d'Ivoire entre 2012 et 2014. Sous sa conduite, les Éléphants avaient atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 avant de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

La Fédération tunisienne devrait annoncer dans les prochaines heures le nom du technicien appelé à assurer l'intérim pour la suite de la compétition.

Pour la Tunisie, l'urgence est désormais de remobiliser les joueurs avant les prochaines échéances décisives face au Japon et aux Pays-Bas, avec l'objectif de sauver l'honneur dans ce Mondial 2026.