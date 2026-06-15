Afrique: Mondial 2026 - Yann Diomandé, premier adolescent à disputer un match de Coupe du Monde de la FIFA et entre dans l'histoire du football ivoirien

À seulement 19 ans et 212 jours, Yann Diomandé a inscrit son nom dans l'histoire en devenant le premier adolescent à disputer un match de Coupe du Monde de la Fifa avec la Côte d'Ivoire. Cette performance a été relevée sur le site officiel de la Fifa, dans sa rubrique « en chiffres ».

Toujours selon cette même source, la sélection ivoirienne a également marqué cette quatrième participation au Mondial en enregistrant une victoire, confirmant ainsi son entrée réussie dans la compétition.

Après le succès obtenu face à l'Équateur, le jeune attaquant ivoirien s'est exprimé avec enthousiasme : « Nous avons gagné pour bien débuter la compétition. Nous nous sommes battus et nous avons réussi, ce qui nous rend tous très heureux. C'est toujours un immense plaisir de représenter son pays. »

Yann Diomandé a cependant reconnu la pression liée à une telle responsabilité. Représenter près de 33 millions d'Ivoiriens constitue, selon lui, un défi à la fois exigeant et stressant.

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« Nous jouons pour nos familles, nos amis et tous nos proches. Dans une compétition de ce niveau, chacun veut donner le maximum et se dépasser », a-t-il expliqué.

Le jeune international n'a pas manqué de saluer le soutien du public : « Nous remercions nos supporters qui nous ont portés jusqu'à la fin. Notre objectif est de gagner tous les matchs et de marquer l'histoire. C'est ce que nous essayons de construire ensemble. »

Par cette première apparition remarquée, Yann Diomandé incarne déjà l'avenir prometteur du football ivoirien.