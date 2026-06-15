Afrique: Crufaoci 2026 - Abidjan enregistre, une mobilisation exceptionnelle

Débuté, le mercredi 10, l'Assemblée générale ordinaire de la Conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien (Crufaoci) portant sur : « transformer l'enseignement supérieur dans l'espace Crufaoci par la science ouverte, enjeux, défis et leviers d'action », s'est achevée dans une belle ambiance le vendredi 12 juin 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody.

Portant la voix du ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la cérémonie de clôture, le professeur Ballo Zié, président de l'université accueillante, s'est dit satisfait de l'engouement et la mobilisation exceptionnelle des acteurs de 16 pays d'Afrique. Il reste convaincu que la formation sur la science ouverte reçue lors de cette Ag a permis de répondre à la question « jusqu'où l'ouverture ? ».

Pour lui, ladite rencontre a également permis de renforcer les capacités sur les défis et les leviers d'action de la science ouverte. « Je suis donc rassuré qu'à votre retour, vos institutions mettront en place, les dispositions qu'il faut. Ce, pour tirer profit de cette science ouverte afin de rendre beaucoup plus performantes et compétitives nos différentes institutions » a-t-il souhaité.

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Avant d'ajouter que, les résolutions issues des travaux de l'Ag ordinaire permettront de redynamiser la Crufaoci. Félicitant les nouveaux vice-présidents élus, il les a encouragés pour davantage de dynamiques à la Crufaoci. Remerciant les formateurs pour la formation de qualité, il les a demandé de poursuivre leur coaching pour mettre en place des politiques de mécanismes visant à exploiter la science ouverte. Heureux du bon déroulement de la conférence, les participants ont adressé des motions de remerciement au chef d'Etat ivoirien, à son ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ainsi qu'au président de l'Université FHB.

Pour rappel, le professeur Roger Tsafack- Nanfosso est le président de Crufaoci ; Pr Ali Doumma en est le secrétaire permanent ; Pr Aoua Sougo Coulibaly 1er Vice-présidente...