Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2026 - Les épreuves écrites démarrent le lundi 15 juin

Les épreuves écrites du baccalauréat session 2026 se dérouleront le du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national, selon le calendrier de la direction des examens et concours (Deco)

En effet, les candidats seront évalués en Français et en Histoire-géographie pour la première journée. Le mardi 16 juin, ils affronteront l'épreuve de mathématiques dans la matinée. Le mercredi 17 juin, ce sera en philosophie toujours dans la matinée.

Le jeudi 18 juin, c'est la langue vivante 1 (LV1) pour les séries A1 et A2 et physique-chimie pour les séries C et D. Et le vandredi 19 juin 2026, les candidats de la série A2 composeront en langue vivante 2 (LV2) et ceux des séries C et D en Sciences de la vie et de la terre (SVT).

Les candidats sont invités à se présenter dans leurs salles composition 30 minutes avant le lancement des épreuves (7h30 et 14h) munis de la carte scolaire et de la convocation.

En outre, ils sont invités à prévenir le secrétariat au plus vite en cas de soucis.