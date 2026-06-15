Cote d'Ivoire: Éducation-Formation - La première édition du Salon international des femmes du secteur lancé

Le Réseau des Dynamiques Institutrices de Côte d'Ivoire (Redici) organise, les 10 et 11 juillet 2026, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la première édition du Salon international des femmes du secteur éducation-formation (Sifsef). Cette rencontre se tiendra autour du thème : « L'enseignante face aux défis de son métier et de son genre ». L'information a été donnée à la presse le jeudi 11 juin 2026 au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), à Cocody.

Selon Emma Nadège Diabagaté, présidente nationale du Redici et présidente du comité d'organisation, le SIFSEF se veut un cadre de réflexion, de partage d'expériences, de renforcement des capacités et de promotion des initiatives portées par les femmes. Elle a indiqué que le salon réunira notamment les femmes enseignantes de tous les secteurs de l'éducation-formation, des responsables institutionnels, des organisations internationales, des universitaires et des acteurs du secteur éducatif.

À travers des conférences, des panels, des ateliers pratiques et des expositions, l'événement entend favoriser les échanges tout en encourageant l'émergence de solutions innovantes face aux défis du secteur. L'événement sera clôturé, le 11 juillet 2026, par un dîner-gala d'excellence et de distinction.

Pour cette première édition, la présidente nationale du REDICI a fait savoir que près de 1 000 participants sont attendus, avec la participation de dix pays représentés. Parmi eux figurent la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, la France et le Canada.

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Par ailleurs, elle a signalé que le SIFSEF 2026 se distinguera par la publication d'un document de référence regroupant les principales conclusions des travaux ainsi que les recommandations formulées par les participantes et les experts.

« Au-delà d'un simple événement, le SIFSEF constitue une plateforme de transformation, d'influence et d'action au service de l'excellence féminine et du développement durable de l'éducation en Afrique », a-t-elle déclaré.

Elle a également fait remarquer que l'événement est placé sous le parrainage de Touré Faman, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, et sous le patronage de Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat. Le ministère de l'Éducation nationale ainsi que plusieurs autres institutions sont également associés à cette initiative.

Commissaire générale du dîner-gala, l'artiste Abou Nidal a invité les partenaires, institutions, entreprises, sponsors et organisations de la société civile à se joindre à cet événement qui, selon lui, contribue à la promotion du leadership féminin.

Quant à Céline Gratadour, représentante le représentante résidente de l'Unesco en Côte d'Ivoire, elle a estimé que ce salon est le bienvenu pour rassembler les femmes du secteur, favoriser les échanges d'expériences et mettre en lumière les difficultés qu'elles rencontrent dans l'accès aux postes de responsabilité.