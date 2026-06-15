Cote d'Ivoire: Tiémélékro Fêfêti Festival - Un bilan positif pour la 2e édition et de belles perspectives pour la 3e

15 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La deuxième édition du Tiémélékro Fêfêti Festival s'est déroulée du 28 au 30 décembre 2025, dans la sous-préfecture de Tiémélékro, située dans le département de M'Batto, dans la région du Moronou.

Dénommée « Fêfêti », expression Agni signifiant « Parce que c'est bon », cette initiative est portée par l'Ong African Culture. Elle regroupe de jeunes ressortissants de Tiémélékro et d'ailleurs, sous la présidence de Freeman Tapily, artiste reggae originaire de la localité.

Le bilan de cette deuxième édition, qui a enregistré près de 5 000 participants, a été présenté dans l'après-midi du dimanche 14 juin 2026, à la mairie d'Adjamé.

Selon Freeman Tapily, commissaire général du festival, « cette deuxième édition a été une véritable réussite grâce à l'engagement d'hommes et de femmes à la hauteur de la vision ». Il a rappelé que cette manifestation culturelle vise à célébrer et à mettre en valeur le riche patrimoine du canton Ahaly.

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L'édition 2025 a été organisée en partenariat avec la mairie de Tiémélékro, dirigée par Dr Tania Samira Kouadio, également présidente de cette édition, et placée sous le patronage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Décrit comme un festival culturel, musical et artistique dédié à l'unité, à la fraternité et à l'émergence de Tiémélékro, Fêfêti a tenu ses promesses dans une ambiance marquée par une forte mobilisation populaire, une communion culturelle et une valorisation des talents locaux et internationaux. Fidèle à sa vision, l'événement a su conjuguer culture, sport, cohésion sociale et ouverture sur l'international.

Durant trois jours, le festival a proposé une programmation riche et diversifiée. Parmi les temps forts figurent la remise de trophées à dix personnalités méritantes de Tiémélékro, un tour cycliste, un espace dédié aux enfants à l'occasion de Noël, ainsi qu'un mini-tournoi de football comprenant deux demi-finales et une finale. Trois soirées de prestations artistiques ont également rythmé l'événement, avec la participation active des sept quartiers de Tiémélékro. Par ailleurs, un village Can a été mis en place avec la diffusion des matchs sur deux écrans géants.

Concernant la prochaine édition, Freeman Tapily a annoncé qu'elle se tiendra les 26, 27 et 28 décembre 2026 à Tiémélékro. Plusieurs innovations sont attendues, notamment la participation d'artistes internationaux.

Il convient de rappeler que Tiémélékro, chef-lieu d'une commune composée de 11 villages, compte environ 30 000 habitants. La localité doit son nom à Nana Tiémélé, originaire du village de Ménou, aujourd'hui intégré à la commune.

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