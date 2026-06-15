Cote d'Ivoire: Cocotcha Festival 2026 - Le terroir ivoirien s'affirme et entre dans une nouvelle dimension

À l'occasion de son dixième anniversaire, le Cococha Festival franchit un cap décisif. Plus qu'un simple rendez-vous festif, il s'impose désormais comme un véritable levier culturel, économique et social en Côte d'Ivoire.

Organisée du 4 au 6 avril 2026 à l'Orphelinat de Garçons de Bingerville par la Fondation Hagobet, la 7e édition du Cococha Festival restera celle de la maturité et de la consécration. Placée sous le thème ambitieux « Agrobusiness et art culinaire du terroir ivoirien », cette édition marque un tournant dans l'évolution de l'événement.

Selon Ameday Kwacee, commissaire général adjoint du festival, cette édition commémorative a célèbré « une décennie de promotion du patrimoine culinaire et culturel ivoirien ».

Malgré les séquelles de la pandémie de Covid-19, la mobilisation est restée forte, portée par une atmosphère mêlant mémoire, fierté et émotion collective.

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Au fil des années, le Cocotcha Festival a ainsi bâti une identité solide. De simple manifestation culturelle, il est devenu un rendez-vous populaire incontournable, favorisant la cohésion sociale et valorisant les richesses du terroir ivoirien.

Un festival en pleine transformation

L'édition 2026 marque un tournant stratégique dans l'histoire du festival. Désormais, l'événement ne se limite plus à la gastronomie et aux spectacles traditionnels. Il intègre de nouvelles dimensions, notamment l'entrepreneuriat agricole, la réflexion sur l'agrobusiness et l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

Ce repositionnement, selon le commissaire général adjoint, confère au festival une portée plus large, en renforçant son rôle dans le développement local et l'économie culturelle.

Par ailleurs, la participation des communautés Dida et Guéré, invitées d'honneur, a grandement enrichi cette édition. À travers leurs traditions, leurs mets et leurs prestations artistiques, elles ont contribué à un brassage culturel remarquable. Une dynamique inclusive qui consolide l'ancrage local et l'ouverture du festival.

Une programmation riche et fédératrice

Durant trois jours, la ville de Bingerville a vibré au rythme d'une programmation dense et variée. Au programme, il y a eu des conférences, concours artistiques et d'art oratoire, concerts, défilés traditionnels, remises de distinctions honorifiques, sans oublier le spectaculaire buffet géant Cococha, point d'orgue de l'événement.

Cette diversité d'activités a permis de rassembler un public hétérogène composé de familles, de jeunes, d'artistes, d'autorités coutumières, d'entrepreneurs et de médias.

Des impacts humains et culturels significatifs

Au-delà de l'aspect festif, le Cocotcha Festival 2026 a généré des retombées importantes. Il a notamment permis de révéler de jeunes talents, de renforcer le sentiment d'appartenance culturelle et de mobiliser davantage les communautés. L'événement a également contribué à renforcer la crédibilité de la Fondation Hagobet.

Pour de nombreux participants, le festival apparaît désormais comme un espace d'opportunités et de reconnaissance.

Des défis pour consolider les acquis

Malgré le succès de cette édition, des axes d'amélioration sont à envisager. Les organisateurs évoquent notamment la nécessité de mieux choisir la période de l'événement afin de favoriser la participation des pensionnaires, d'optimiser l'organisation des activités et de renforcer la communication ainsi que les partenariats. Une structuration économique plus ambitieuse est également attendue, avec le développement de produits dérivés, la création d'un véritable marché du terroir et la mise en réseau des acteurs du secteur culinaire.

Un tournant décisif

En dix ans, le Cococha Festival a évolué d'un événement local à une plateforme structurante. L'édition 2026 vient confirmer son identité, sa légitimité et sa capacité de mobilisation. Soutenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le festival s'impose désormais comme un acteur majeur dans la promotion du patrimoine culturel et culinaire ivoirien.