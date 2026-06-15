Congo-Kinshasa: Carly Nzanzu appelle Felix Tshisekedi à renforcer la sécurité face aux attaques persistantes des ADF

Les violences attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) continuent d'endeuiller les populations de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), en particulier dans les territoires de Beni et d'Irumu. Face à cette insécurité persistante, le député national Carly Nzanzu Kasivita, invité de Radio Okapi ce lundi 15 juin, tire la sonnette d'alarme et propose des solutions pour endiguer l'expansion de ce groupe armé.

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, Félix Tshisekedi, l'élu de Beni et ancien gouverneur du Nord-Kivu appelle à un renforcement urgent des dispositifs sécuritaires dans les zones les plus affectées. Il insiste sur la nécessité d'adopter des mesures complémentaires pour soutenir les efforts déjà engagés par les Forces armées de la RDC (FARDC) dans la lutte contre les ADF.

Une menace toujours préoccupante

Malgré les opérations militaires en cours, notamment dans le cadre de l'état de siège décrété en 2021, les attaques des ADF continuent de faire de nombreuses victimes civiles. Ces violences répétées entretiennent un climat de peur et fragilisent davantage la stabilité de la région.

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Carly Nzanzu Kasivita souligne que les populations locales restent particulièrement vulnérables, en raison de l'insuffisance des dispositifs de protection dans certaines zones enclavées. Il estime que la réponse actuelle mérite d'être renforcée et adaptée aux réalités du terrain.

La proposition de « local-défense »

Parmi les pistes avancées dans sa correspondance, le député national met en avant la création d'unités de « local-défense ». Ces structures seraient constituées de volontaires issus des communautés locales, formés, encadrés et coordonnés par les FARDC.

Selon lui, ces unités pourraient jouer un rôle clé dans la prévention des attaques et la protection des villages, grâce à leur connaissance fine du terrain. Il insiste néanmoins sur la nécessité d'un encadrement strict par l'armée congolaise, afin d'éviter toute dérive ou toute prolifération incontrôlée d'armes.

En s'adressant directement au Chef de l'Etat, il espère susciter une réponse rapide et adaptée à l'urgence de la situation. Sa démarche s'inscrit dans un contexte marqué par une pression croissante pour mettre fin aux massacres et restaurer la sécurité dans l'Est de la RDC. Carly Nzanzu Kasivita s'entretient avec Grace Amzati : /sites/default/files/2026-06/140626-p-f-kininvitecarlynzanzukasivita-00_web.mp3