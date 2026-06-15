Afrique: Lomé prend le flambeau du nucléaire africain

15 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Après le succès de l'édition 2026 à Kigali, au Rwanda, le sommet africain de l'énergie nucléaire NEISA poursuit sa dynamique et posera ses valises à Lomé pour l'édition 2027, annonce lundi Togo Matin.

NEISA 2027 réunira les acteurs de l'écosystème nucléaire africain autour de thématiques stratégiques : partenariats, financements, développement des compétences, coopération régionale et déploiement de solutions nucléaires adaptées aux ambitions industrielles et énergétiques du continent.

En accueillant cet événement de premier plan, Lomé confirme son positionnement comme carrefour des grandes rencontres continentales, au moment où l'Afrique accélère sa transition vers des sources d'énergie propres et durables.

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