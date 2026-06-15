Afrique: Mondial 2026 - La RTNC ne diffusera que 44 des 104 matchs en raison du coût élevé des droits de retransmission

La Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) diffusera 44 des 104 matchs de la Coupe du monde 2026. Cette limitation s'explique principalement par le coût élevé des droits de retransmission acquis auprès de New World TV, détenteur des droits de diffusion de la compétition en Afrique subsaharienne francophone.

C'est ce qu'a expliqué ce lundi 15 juin, Didier M'Boy, directeur général de la RTNC, lors d'un entretien accordé à Radio Okapi.

Selon Didier M'Boy, la RTNC a souscrit à un package lui permettant de diffuser l'ensemble des matchs impliquant les sélections africaines durant la phase de groupes, ainsi qu'une série de grandes affiches du tournoi.

« La RTNC a acquis 44 matchs sur les 104 que compte la compétition. Nous avons privilégié tous les matchs des équipes africaines et les affiches choc », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable de la chaîne publique rappelle que peu de diffuseurs à travers le monde ont pu obtenir l'intégralité des droits de retransmission en raison des montants exigés.

Pour la RTNC, la principale contrainte reste le prix des droits de diffusion commercialisés par la FIFA via New World TV, une chaîne togolaise ayant acquis les droits pour plusieurs pays africains.

« Les matchs coûtent énormément cher. C'est ce facteur qui explique pourquoi nous nous contentons de 44 rencontres », a précisé Didier M'Boy.

Il souligne que même certains opérateurs internationaux n'ont pas obtenu l'intégralité des matchs.

Tous les matchs de la RDC seront diffusés

Le directeur général de la RTNC rassure toutefois les supporters des Léopards : toutes les rencontres de la RDC seront retransmises sur la chaîne nationale.

« Si la RDC franchit la phase de groupes, nous devons obligatoirement accompagner les Léopards tout au long du tournoi », a-t-il affirmé.

La RTNC prévoit également de diffuser régulièrement des annonces à l'antenne afin d'informer les téléspectateurs du calendrier des matchs retenus dans son package.

Une exclusivité sur le territoire congolais

Didier M'Boy rappelle par ailleurs que la RTNC détient l'exclusivité de diffusion de la Coupe du monde 2026 sur le territoire national dans le cadre de son accord avec New World TV.

Selon lui, les chaînes qui diffuseraient les matchs sans autorisation s'exposent à des sanctions administratives et techniques conformément aux règles établies par les détenteurs des droits.

Il précise que cette exclusivité découle directement des conditions imposées par la FIFA et ses partenaires de diffusion.

Pour les amateurs de football congolais, la RTNC promet néanmoins de retransmettre les principales affiches de la compétition ainsi que l'intégralité du parcours des Léopards dans ce Mondial 2026.