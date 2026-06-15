Congo-Kinshasa: Investir dans le capital humain

La première richesse d'un pays, c'est sa population car cette dernière contribue énormément à son développement.

Pour les experts, il est important d'investir dans la santé, l'éducation et le développement des compétences afin de stimuler la croissance tant au niveau national ainsi que dans des structures privées.

Avoir des collaborateurs bien formés et en bonne santé est un atout majeur pour le développement socio- économique et la réduction de la pauvreté.

En RDC, plusieurs structures se sont lancées dans le développement du capital humain. On peut citer entre autres, le groupe CIDE (Compétence, Intelligence, Développement et Expertise) solidarité qui est une plateforme de solidarité apolitique, non confessionnelle et bénévole.

Créée depuis juin 2016, cette organisation s'est consacrée au développement du capital humain et à l'autonomisation des jeunes à travers les différentes provinces de la République.

Pourquoi et comment investir efficacement dans le capital humain ? Quels sont les objectifs du CIDE pour les 10 prochaines années?