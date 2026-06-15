Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - Les autorités sanitaires mettent en garde contre l'automédication

Les autorités sanitaires de l'Ituri appellent la population à éviter toute forme d'automédication face à la maladie à virus Ebola et à se rendre immédiatement dans une structure de santé en cas de symptômes suspects. Cet appel intervient après le signalement de plusieurs décès présentant des signes similaires à ceux d'Ebola dans la ville de Bunia.

Selon des sources sanitaires, les derniers cas remontent au vendredi dernier dans le quartier Lumumba, au niveau du rond-point Kappa.

Les victimes, un père et son fils, circulaient à moto lorsqu'ils ont soudainement commencé à saigner du nez et de la bouche avant de s'effondrer en pleine rue. Le conducteur de la moto aurait pris la fuite, abandonnant les deux hommes sur place.

Les deux malades sont décédés avant l'arrivée des équipes de riposte déployées sur les lieux.

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L'automédication pointée du doigt

Réagissant lundi 15 juin sur Radio Okapi, les autorités sanitaires attribuent ces décès à des pratiques d'automédication observées chez certaines personnes présentant des symptômes compatibles avec Ebola.

Le médecin directeur de l'Hôpital général de Bunia, le docteur John Kabutabuka, affirme que cette situation ne constitue pas un cas isolé.

Selon lui, plusieurs incidents similaires ont déjà été enregistrés dans les quartiers Horo et Ndibe.

« Les malades doivent se rendre directement à l'hôpital » Face à cette situation, Dr Kabutabuka insiste sur la nécessité pour les personnes présentant des signes suspects de consulter rapidement les services de santé.

« Dès que les gens arrivent à tomber dans la rue, cela veut dire que le message de la sensibilisation des malades de se rendre directement à l'hôpital n'a pas été bien capté », a-t-il déclaré.

Pour les autorités sanitaires, une prise en charge précoce demeure essentielle pour limiter les risques de décès et empêcher la propagation du virus au sein de la communauté.

Un numéro vert pour signaler les cas suspects

Afin de renforcer la surveillance et la riposte, les services de santé ont mis à la disposition de la population le numéro vert 151.

Les habitants sont invités à signaler sans délai tout cas suspect ou toute personne présentant des symptômes compatibles avec Ebola.

Les autorités espèrent ainsi renforcer la détection précoce des cas et éviter de nouvelles contaminations dans la province de l'Ituri, où la vigilance reste de mise face à cette maladie hautement contagieuse.