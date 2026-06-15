Congo-Kinshasa: Phénomène des enfants dit « sorciers » au pays - Causes et solutions

Dans certaines communautés, les enfants sont accusés à tort de pratiquer la sorcellerie.

Généralement, ces accusations sont liées à la pauvreté dans la famille, au décès d'un proche, aux maladies, aux conflits familiaux et à certaines croyances.

Certains pasteurs et gourous les désignent comme étant la source des malheurs dans la famille. Ils les soumettent à des séances d'exorcisme et à certaines pratiques peu recommandables, alimentant ainsi la psychose au sein de la communauté.

Rejetés par les proches, ces ils subissent des situations difficiles : violences physiques et psychologiques, privation de l'éducation et des soins, abandon de la famille, la vie dans la rue et dans des conditions très précaires.

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Ce drame social qui engendre des violences extrême porte atteinte aux droits fondamentaux des enfants et à leur dignité.

Les orphelins, les enfants en situation d'handicap, les jumeaux, ceux qui présentent des troubles du comportement ainsi que les enfants très turbulents sont plus taxes de sorciers.

Comment lutter efficacement contre ce phénomène qui cause tant des malheurs et des souffrances dans la société ?

Isidore Bamayi, psychologue et éducateur à la vie a eu des échanges à ce sujet avec Jody Daniel Nkashama :