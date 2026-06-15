Burkina Faso: Connect'Finance Koulsé - Kaya accueille une initiative en faveur de l'entrepreneuriat et de l'inclusion financière

Le consortium Enabel - GIZ, à travers le projet OKD financé par l'Union européenne, a lancé le mardi 9 juin 2026 à Kaya l'initiative « Connect'Finance Koulsé : Concrétise ton idée, propulse ton entreprise ! ».

Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière au profit des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), des sociétés coopératives (SCOOPS), des jeunes, des femmes, des personnes déplacées internes (PDI) et d'autres groupes vulnérables.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Pacific Hôtel de Kaya sous la présidence de Mme Bernadette Adenyo/Sermé, Secrétaire générale de la région des Koulsé, représentant le Gouverneur.

Selon M. Joost (Josef) Noordholland Jong, Directeur Pays d'Enabel Burkina Faso - Mali, « l'objectif général est d'assurer l'intermédiation entre l'offre et la demande de financement afin de dynamiser l'entrepreneuriat local et de promouvoir l'inclusion financière ».

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Pour lui, Connect'Finance Koulsé constitue un espace d'apprentissage, d'échanges et de mise en relation permettant aux entrepreneurs et porteurs de projets de découvrir des opportunités pour développer leurs activités. Il a également souligné que le développement durable passe nécessairement par un tissu entrepreneurial dynamique.

L'initiative couvre les provinces du Namentenga et du Sanmatenga et contribue à la promotion d'une économie locale plus inclusive, plus résiliente et créatrice d'opportunités, notamment pour les jeunes et les femmes.

Dans son allocution de bienvenue, Mme Aminata Dianda/Ouédraogo, deuxième Vice-présidente de la Délégation spéciale de la commune de Kaya, a salué la tenue de l'événement dans la ville de Kaya ainsi que son importance pour la promotion de l'entrepreneuriat local et de l'inclusion financière.

Prenant la parole au nom du Gouverneur, Mme Bernadette Adenyo/Sermé a félicité les partenaires pour leur engagement aux côtés des autorités burkinabè en faveur du développement local, du renforcement de la résilience communautaire et de l'autonomisation économique des populations bénéficiaires.

« Il faut renforcer les mécanismes d'inclusion financière et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales, qui constituent des leviers essentiels pour soutenir la création d'emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-elle indiqué.

L'événement réunit plus de 500 participants, parmi lesquels des entrepreneurs, des porteurs d'idées, des institutions financières, des structures d'accompagnement et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Au programme figurent des panels, des master class, des sessions de réseautage ainsi qu'une foire des solutions permettant aux participants de mieux comprendre les opportunités de financement et d'accompagnement disponibles.

Les activités se poursuivent à Kaya jusqu'au 10 juin 2026.Dans notre édition du 10 juin 2026 consacrée au lancement de l'initiative Connect'Finance Koulsé à Kaya, certaines informations méritent d'être précisées.

Connect'Finance Koulsé : « Concrétise ton idée, propulse ton entreprise ! » est une initiative mise en oeuvre dans le cadre du projet OKD par le consortium Enabel - GIZ, avec le cofinancement de l'Union européenne et de la coopération allemande.

La cérémonie de lancement s'est tenue le mardi 09 juin 2026 au Pacific Hôtel de Kaya sous la présidence de Mme Bernadette Adenyo/Sermé, Secrétaire générale de la région des Koulsé, représentant le Gouverneur.

Selon M. Joost (Josef) Noordholland Jong, Directeur Pays d'Enabel Burkina Faso - Mali, « l'objectif général est d'assurer l'intermédiation entre l'offre et la demande de financement afin de dynamiser l'entrepreneuriat local et de promouvoir l'inclusion financière ».

L'initiative vise à renforcer les liens entre entrepreneurs, structures de financement et acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin de favoriser l'accès aux opportunités de financement, au réseautage et au renforcement des capacités.

L'événement a réuni plus de 500 participants issus notamment des provinces du Namentenga et du Sanmatenga, ainsi que des institutions financières, structures d'accompagnement, partenaires techniques et autorités locales.

Nous présentons nos excuses à nos lecteurs ainsi qu'aux organisateurs pour les imprécisions contenues dans l'article initial.