Sénégal: Services - Forte progression des activités spécialisées et immobilières au quatrième trimestre 2025

Au quatrième trimestre 2025, l'activité des services affiche des évolutions contrastées selon les branches. Plusieurs segments enregistrent des performances remarquables, tandis que d'autres poursuivent leur repli. Les services spécialisés, scientifiques et techniques ainsi que les activités immobilières figurent parmi les principaux moteurs de la croissance sur la période.

Les services immobiliers enregistrent une hausse de 23,1% en variation trimestrielle, l'indice passant de 102,3 au troisième trimestre à 126,0 au quatrième trimestre 2025. Cette progression est principalement portée par les activités de location immobilière et de gestion de biens propres (+23,5%), tandis que les activités des agences immobilières demeurent quasiment stables (+0,6%). Malgré cette amélioration, le secteur affiche un recul de 11,9% en glissement annuel, traduisant un niveau d'activité encore inférieur à celui observé à la même période de l'année précédente.

Les services spécialisés, scientifiques et techniques enregistrent la plus forte progression du trimestre avec une hausse de 37,8% par rapport au troisième trimestre 2025 et de 20,7% en glissement annuel. Cette dynamique est soutenue par l'ensemble des sous-branches, notamment la publicité et les études de marché (+51,2%) ainsi que les activités d'architecture, d'ingénierie et les services techniques (+35,2%).

Les activités de soutien et de bureau affichent également une évolution favorable, avec une progression de 12,5% en rythme trimestriel et une quasi-stabilité en glissement annuel (+0,3%). Cette performance est principalement attribuable au rebond des activités de location et location-bail (+46,7%) ainsi qu'à la hausse des activités liées aux ressources humaines (+12,5%).

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L'hébergement et la restauration en recul

A l'inverse, les services d'hébergement et de restauration enregistrent une baisse de 3,1% par rapport au trimestre précédent et de 10,4% en glissement annuel. Cette contre-performance s'explique essentiellement par la contraction des services de restauration, dont l'activité recule de 9,2% en variation trimestrielle et de 17,0% sur un an. Les services d'hébergement affichent pour leur part une légère progression, insuffisante toutefois pour compenser le recul observé dans la restauration.