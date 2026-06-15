Ethiopie: Le pays cette semaine - Budget historique, essor numérique et avancées démocratiques

Addis-Abeba — Certaines semaines passent discrètement dans la vie d'un pays. D'autres mettent clairement en lumière la voie qu'il emprunte. Celle qui vient de s'achever appartient incontestablement à cette seconde catégorie.

Entre l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed à accélérer la transformation numérique et à renforcer la protection de l'environnement, la présentation du budget fédéral le plus élevé jamais proposé en Éthiopie, les avancées notables du Dialogue national et la reconnaissance internationale croissante des réformes économiques du pays, cette semaine a illustré la marche régulière d'une nation vers des objectifs ambitieux, malgré un environnement politique et régional complexe.

Au coeur de ces évolutions se trouve une même idée : la confiance. Confiance dans les réformes engagées, confiance dans les institutions nationales et confiance dans l'avenir de l'Éthiopie.

Façonner l'avenir : population, innovation et environnement

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La semaine a débuté par deux messages majeurs du Premier ministre Abiy Ahmed, reflétant la vision de développement à long terme de l'Éthiopie.

Le premier concernait la technologie et l'innovation. En célébrant le seuil des cinq millions d'Éthiopiens formés dans le cadre de l'Initiative des codeurs éthiopiens, le Premier ministre a rappelé le rôle central de la transformation numérique dans le futur du pays.

Au-delà de cette réalisation remarquable, l'initiative démontre la volonté de l'Éthiopie de doter sa jeunesse des compétences indispensables pour évoluer dans une économie mondiale toujours plus numérique et fondée sur l'innovation.

Le second message était consacré au développement durable. Le Premier ministre a annoncé la préparation de plus de huit milliards de jeunes plants pour la campagne « Héritage vert » de cette année, réaffirmant ainsi l'engagement du pays en faveur de la restauration des écosystèmes et de la résilience climatique.

Ce qui avait commencé comme une vaste campagne de plantation d'arbres est désormais devenu l'une des initiatives environnementales les plus ambitieuses du continent africain, suscitant l'intérêt international tout en contribuant à la lutte contre la dégradation des terres et les effets du changement climatique.

Ces deux initiatives traduisent ensemble une vision nationale cohérente : investir à la fois dans le potentiel humain de l'Éthiopie et dans la préservation de son environnement.

Un budget fédéral historique, reflet de la confiance économique

L'événement économique majeur de la semaine a été la présentation du projet de budget fédéral pour le prochain exercice budgétaire, le plus important jamais élaboré dans l'histoire du pays.

En présentant ce budget devant le Parlement, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a décrit une économie engagée dans une profonde transformation.

Selon lui, les réformes macroéconomiques coordonnées ont permis de préserver une croissance soutenue tout en réduisant nettement l'inflation par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés enregistrés auparavant.

Ce projet budgétaire dépasse largement le cadre d'un simple programme financier ; il reflète la confiance des autorités dans la trajectoire actuelle des réformes économiques.

Pensé pour consolider les acquis récents, le budget accorde la priorité aux infrastructures, aux services sociaux, aux secteurs productifs et à la stabilité macroéconomique.

Il témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir la dynamique de croissance tout en élargissant les opportunités offertes aux citoyens à travers le pays.

À un moment où de nombreuses économies émergentes demeurent confrontées aux pressions inflationnistes, à l'endettement et aux chocs extérieurs, la capacité de l'Éthiopie à proposer un budget considérablement renforcé tout en préservant la stabilité économique constitue une réalisation notable.

Des institutions démocratiques en voie de consolidation

La semaine a également apporté des signaux encourageants concernant le renforcement du processus démocratique en Éthiopie.

Le président Taye Atske Selassie a souligné que le déroulement pacifique des septièmes élections générales et la participation active des citoyens ont contribué à renforcer les bases de la gouvernance démocratique et de l'édification de l'État-nation.

Les progrès annoncés par la Commission du dialogue national éthiopien revêtent également une importance particulière. Après de larges consultations menées dans l'ensemble du pays, les préparatifs du Dialogue national sont désormais entrés dans leur phase finale, tandis que l'ouverture du forum national est prévue pour le 15 juillet.

Pour de nombreux citoyens, le Dialogue national constitue l'une des initiatives politiques les plus marquantes de l'histoire récente du pays : un cadre destiné à traiter les questions nationales de longue date par le dialogue et la concertation plutôt que par la confrontation.

À ce titre, ce forum devrait représenter une nouvelle étape décisive dans les efforts de l'Éthiopie en faveur d'une paix durable, d'un consensus national renforcé et d'une stabilité politique pérenne.

La paix et la stabilité restent au coeur des priorités nationales

Les questions de paix et de sécurité ont continué de dominer les discussions nationales tout au long de la semaine.

Dans une interview accordée à l'ENA, l'ancien président du TPLF, Aregawi Berhe, a soutenu que les efforts de paix engagés par le gouvernement fédéral dans la région du Tigré n'avaient pas reçu de réponse équivalente et avaient plutôt été utilisés par certains membres de l'ancienne direction du TPLF pour se réorganiser sur les plans politique et militaire.

Dans le même esprit, le professeur Kindeya Gebrehiwot, chef du secrétariat du Cabinet de la première administration régionale intérimaire du Tigré, a mis en garde contre les risques que représentent les récents développements pour le fragile processus de reconstruction de la région.

S'exprimant auprès de l'ENA, le professeur Kindeya a affirmé qu'une aile radicale du TPLF désormais fragmenté menait des activités susceptibles de replonger le nord de l'Éthiopie dans l'instabilité.

Il a qualifié ce groupe de « faction criminelle », accusée d'avoir renversé illégalement l'administration régionale intérimaire et de continuer à faire obstacle à la mise en oeuvre de l'Accord de Pretoria ainsi qu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel.

Selon lui, cette faction oeuvre de manière constante à compromettre les efforts de paix et à ralentir le processus de reconstruction engagé après le conflit au Tigray.

Parallèlement aux initiatives visant à consolider la paix intérieure, l'Éthiopie a également adopté une nouvelle feuille de route pour une gestion intégrée des frontières. Celle-ci vise à renforcer la gouvernance frontalière, améliorer la coordination institutionnelle, faciliter les échanges et les déplacements légaux, tout en répondant aux enjeux de sécurité.

Dans une région où les interdépendances se renforcent, une gestion efficace des frontières constitue à la fois une exigence sécuritaire et un levier essentiel de développement.

Accès à la mer et coopération régionale

La question de l'accès durable de l'Éthiopie à la mer a également occupé une place importante dans les débats de la semaine.

Des experts et universitaires ont estimé que cet enjeu ne devait pas être considéré comme une source de tensions, mais comme une occasion de promouvoir la coopération régionale, les échanges commerciaux et une prospérité partagée à travers la Corne de l'Afrique.

L'accès souverain de l'Éthiopie à la mer renforcerait la coopération économique, politique et sécuritaire régionale, a indiqué à l'ENA Kenea Yadeta, conseiller à la sécurité du Premier ministre et ministre d'État.

Selon lui, la démarche éthiopienne concernant l'accès à la mer relève avant tout d'une question de souveraineté nationale.

Il a rappelé que l'absence d'accès maritime a déjà été identifiée par l'Éthiopie comme un enjeu de sécurité, soulignant que le pays dispose de bases historiques et juridiques solides pour défendre sa revendication.

« Dans le cas de l'Éthiopie, l'accès à la mer constitue essentiellement une question de souveraineté. Le pays dispose effectivement de fondements historiques et juridiques lui permettant de revendiquer un accès souverain à la mer. »

Les analystes ont également souligné qu'un accès maritime stable profiterait non seulement à l'Éthiopie, mais aussi aux États voisins, en favorisant l'intégration économique, la connectivité régionale et le développement commun.

Ces échanges ont renforcé la position constante de l'Éthiopie selon laquelle les intérêts stratégiques nationaux doivent être poursuivis par le dialogue, la coopération mutuellement bénéfique et des moyens pacifiques.

Investir dans le capital humain

Des avancées ont également été enregistrées dans le domaine social.

Un partenariat majeur dans le secteur de la santé entre l'Éthiopie et un important groupe médical indien a été annoncé cette semaine. L'objectif est de développer les soins spécialisés et de renforcer les capacités du système de santé national.

Cette collaboration devrait améliorer l'accès aux traitements avancés tout en soutenant les efforts de modernisation du secteur de la santé à l'échelle du pays.

Par ailleurs, un chercheur de l'Université Harvard a salué les initiatives menées à Addis-Abeba en matière de développement de la petite enfance ainsi que les projets de corridors urbains, offrant une reconnaissance internationale supplémentaire aux efforts visant à améliorer les espaces publics et les conditions de vie des citoyens.

À travers la capitale, les projets de corridors urbains demeurent l'un des symboles les plus visibles de la transformation urbaine engagée par l'Éthiopie.

Une semaine portée par une dynamique encourageante

Pris séparément, chacun de ces événements revêt une importance particulière. Ensemble, ils dessinent une réalité plus large.

Un gouvernement qui présente le budget le plus élevé de son histoire. Des millions de citoyens formés aux compétences numériques. Une vaste campagne de restauration environnementale. Des institutions démocratiques qui poursuivent leur consolidation. Un Dialogue national qui s'approche d'une étape décisive. Des partenariats internationaux qui se multiplient.

De nouveaux investissements dans le domaine de la santé. Et un intérêt croissant pour l'intégration régionale ainsi que pour la coopération économique.

Comme tout pays en développement, l'Éthiopie reste confrontée à des défis importants. Néanmoins, les événements de cette semaine témoignent d'une nation davantage orientée vers la transformation durable que vers les incertitudes du moment.

S'il fallait retenir un fil conducteur à travers les développements de la semaine, ce serait celui d'une dynamique positive.

Et pour l'Éthiopie, cette dynamique pourrait constituer l'un des atouts les plus déterminants dans sa progression vers la prospérité, la stabilité et le renouveau national.