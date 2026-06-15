Addis-Abeba — Les participants à un tournoi diplomatique de football organisé à Addis-Abeba ont exprimé leur admiration pour la richesse culturelle, l'héritage historique et l'accueil chaleureux de l'Éthiopie.

Organisé dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2026, le tournoi a rassemblé des équipes diplomatiques et plusieurs invités, qui ont ensuite effectué une visite de certains des principaux sites culturels et historiques de la capitale.

La délégation s'est rendue au Musée national d'Éthiopie, au Mémorial de la Victoire d'Adoua ainsi qu'au Parc des sports d'Addis-Abeba, offrant à de nombreux visiteurs une meilleure compréhension de l'histoire et des progrès actuels du pays.

Plusieurs participants ont indiqué que cette expérience avait profondément modifié leur perception de l'Éthiopie.

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Gordon Johnson, l'un des participants, a exprimé son enthousiasme face à ce qu'il a découvert durant sa visite. « Les habitants sont extrêmement accueillants et chaleureux. J'apprécie énormément leur culture », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous avons visité le musée, où le guide nous a présenté des fossiles d'hominidés découverts dans les années 1960, 1970 et 1990, remontant à plusieurs millions d'années. »

Selon Johnson, cette expérience met en évidence l'importance historique exceptionnelle de l'Éthiopie, au-delà des perceptions contemporaines.

Loïc Kovamo, une touriste venue du Cameroun, a également indiqué que cette visite avait bouleversé les idées qu'elle se faisait auparavant du pays.

« Je suis impressionnée, car je n'imaginais pas l'Éthiopie sous cet angle. C'est un pays très développé et les Éthiopiens sont profondément fiers de leur identité », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Je repars avec une immense fierté africaine après avoir découvert l'extraordinaire courage du peuple éthiopien. »

Mark Hayes, un autre visiteur, a affirmé que sa vision du pays avait évolué dès son arrivée à Addis-Abeba.

« Nous avons souvent des idées préconçues avant de venir, mais la réalité est tout autre. C'est un pays remarquable », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous retournons désormais chez nous pour raconter combien l'Éthiopie est exceptionnelle. Je suis fier d'en faire la promotion. »

Il a également indiqué qu'il prévoyait de partager son expérience au Royaume-Uni, précisant qu'il « raconterait à ses compatriotes anglais ce qu'il a découvert à Addis-Abeba ».

Joseph Kirule, employé de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Addis-Abeba, a pour sa part souligné l'importance des sites historiques visités.

« Aujourd'hui, nous avons découvert plusieurs étapes majeures de la civilisation humaine qui ont pris naissance ici », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous avons notamment appris l'histoire de la victoire d'Adoua. C'est un événement majeur qui renforce notre fierté et notre prestige en tant qu'Africains. »