Ethiopie: Les septièmes élections générales illustrent l'attachement des citoyens à la démocratie, affirme Adem Farah

Addis-Abeba — Les septièmes élections générales organisées en Éthiopie ont démontré le profond engagement des citoyens en faveur de l'édification d'un système démocratique robuste, a déclaré Adem Farah, responsable du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie et vice-Premier ministre.

Prenant la parole hier lors d'une cérémonie nationale de reconnaissance et de remerciement organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, M. Farah a souligné que le déroulement réussi du scrutin reflète l'adhésion croissante des citoyens et des parties prenantes aux valeurs démocratiques à travers le pays.

La cérémonie a rendu hommage aux organisations de la société civile, aux partis politiques ainsi qu'aux autres acteurs majeurs pour leur contribution constructive au processus électoral.

Il a remercié le Conseil pour l'organisation de cette initiative et a salué les institutions ainsi que les individus ayant joué un rôle décisif dans le succès des élections.

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Qualifiant la mise en place d'institutions solides de signe de civilisation, il a souligné que la démocratie reste le socle essentiel de la stabilité, de la pérennité et de la prospérité de l'Éthiopie.

« La démocratie constitue le fondement sur lequel nous construisons un État fort », a déclaré Adem. Il a insisté sur la nécessité d'efforts collectifs et de sacrifices partagés afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement de la gouvernance démocratique et des institutions nationales.

Adem a observé que la participation active des citoyens à toutes les étapes du processus démontrait clairement leur attachement au développement démocratique.

Il a chaleureusement félicité le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne ainsi que ses organisations membres pour leur contribution déterminante à l'éducation civique et aux campagnes de sensibilisation, qui ont permis aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels de façon responsable et efficace.

Adem a souligné que d'importantes mesures ont été adoptées au cours des dernières années afin de renforcer le rôle des organisations de la société civile (OSC) dans le développement national et l'édification de l'État.

La forte mobilisation et l'engagement des citoyens lors des septièmes élections générales, a-t-il ajouté, constituent le résultat direct de ces efforts continus.

Pour l'avenir, Adem a renouvelé l'engagement du gouvernement à renforcer les organisations de la société civile et à approfondir les partenariats afin de poursuivre la progression démocratique de l'Éthiopie.

Il a également indiqué que les initiatives destinées à instaurer un environnement politique équilibré, encourageant une concurrence saine et une coopération constructive, continueront de figurer parmi les priorités des années à venir.