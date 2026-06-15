Ethiopie: Le conseiller à la sécurité du Premier ministre affirme qu'un accès souverain du pays à la mer favorise l'intégration et la sécurité

Addis-Abeba — Un accès souverain de l'Éthiopie à la mer contribuerait au renforcement de la coopération économique, politique et sécuritaire dans la région, a déclaré à l'ENA Kenea Yadeta, conseiller à la sécurité du Premier ministre et ministre d'État.

Selon lui, la démarche entreprise par l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer relève avant tout d'une question de souveraineté nationale.

Il a souligné que l'absence d'accès maritime est déjà considérée par l'Éthiopie comme un enjeu de sécurité, insistant sur le fait que le pays dispose de bases historiques et juridiques solides pour défendre cette revendication.

« Dans le contexte éthiopien, l'accès à la mer est essentiellement une question de souveraineté. Le pays possède effectivement toutes les justifications historiques et juridiques nécessaires pour bénéficier d'un accès souverain à la mer. »

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Le conseiller a ajouté que cette revendication bénéficie d'une acceptation croissante sur le plan national et d'une reconnaissance de plus en plus importante à l'échelle internationale.

La campagne en faveur d'un accès à la mer a rassemblé les Éthiopiens au-delà de leurs appartenances politiques et de leurs différences religieuses, a souligné Kenea.

L'Éthiopie constitue un État clé dans la région, a affirmé le conseiller, précisant qu'elle joue un rôle déterminant dans la croissance économique, l'intégration régionale ainsi que dans la sécurité et la stabilité.

Il a insisté sur le fait que la question de l'accès souverain à la mer dépasse les seules considérations nationales et contribue à une intégration régionale et de voisinage plus vaste, notamment par le renforcement des relations entre l'Éthiopie et ses pays voisins.

« La question de l'accès à la mer ne doit pas se limiter aux seuls intérêts nationaux ; elle comporte des implications majeures pour l'intégration économique, politique et sociale de l'ensemble de la région. »

Mettant en avant l'interdépendance des questions sécuritaires, Kenea a indiqué que la stabilité de l'Éthiopie influence directement les pays voisins et que les difficultés rencontrées dans des pays tels que la Somalie et le Soudan peuvent également affecter la paix et la sécurité de l'Éthiopie, illustrant ainsi ce qu'il a qualifié de complexe sécuritaire régional.

Dans cette perspective, l'Éthiopie soutient la coopération et la connectivité en matière de sécurité, tandis qu'un accès souverain à la mer procurerait des bénéfices économiques, politiques et sécuritaires à l'ensemble de la région.

Le conseiller a souligné que la revendication éthiopienne repose sur des fondements historiques et juridiques, ainsi que sur une population de plus de 130 millions d'habitants ; l'obtention d'un accès souverain à la mer aurait donc des répercussions sur l'environnement politique, social et sécuritaire de toute la région.

« Si l'Éthiopie parvient à obtenir un accès souverain à la mer sous une forme ou une autre, cela produira des effets positifs sur la situation politique, sociale et sécuritaire dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique », a déclaré M. Kenea.

Il a ajouté que la présence souveraine de l'Éthiopie sur le littoral contribuerait favorablement à la paix et à la sécurité régionales, dans l'hypothèse où le pays obtiendrait l'accès maritime qu'il recherche.