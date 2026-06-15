Ethiopie: Le TPLF tente d'entraîner le nord dans un conflit dévastateur - L'ancien chef du secrétariat du cabinet de l'administration provisoire du Tigray

Addis Ababa — Le reste du Front populaire de libération du Tigray (TPLF), qui a renversé illégalement l'administration régionale provisoire, suit une ligne de conduite qui pourrait replonger le nord de l'Éthiopie dans un cycle dévastateur de conflits, a averti le professeur Kindeya Gebrehiwot, chef du Secrétariat du Cabinet de la première administration régionale provisoire du Tigray.

Exhortant les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires de développement à adopter une position plus ferme à l'égard de ceux qui sapent le processus de paix au Tigray, il a souligné que le groupe qui complote pour semer le chaos n'est pas le TPLF en tant que tel.

« Pour mettre les choses au clair », a-t-il déclaré,

« le TPLF s'est divisé en différents groupes et il existe un groupe criminel qui a récemment mené un coup d'État contre l'administration régionale intérimaire. Et ce groupe criminel continue de susciter de graves inquiétudes qui pourraient déboucher sur une confrontation. »

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Le professeur a averti : « Je pense que la situation actuelle est très préoccupante, car ce groupe ne peut pas survivre sans un tel conflit. »

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le professeur Kindeya a salué la « patience maximale » dont fait preuve le gouvernement éthiopien pour préserver le processus de paix, et a souligné la résistance croissante de la population de la région du Tigray à tout retour à la guerre.

Selon lui, cette faction s'est systématiquement opposée à la mise en oeuvre de l'accord de Pretoria et a cherché à faire obstruction aux administrations intérimaires successives mises en place pour faciliter la reconstruction d'après-guerre, la réforme de la gouvernance et la normalisation politique dans la région du Tigray.

Le groupe s'est opposé tant à l'administration dirigée par Getachew Reda, le premier administrateur en chef par intérim, qu'à l'administration suivante dirigée par le lieutenant-général Tadesse Werede, bien qu'il eût initialement soutenu la nomination de ce dernier.

« Le schéma est resté le même », a-t-il précisé. « Chaque fois qu'une occasion se présente de faire progresser la paix, la reprise et la stabilité institutionnelle, ils cherchent à créer des obstacles et à maintenir un climat de confrontation. »

Il a souligné que les questions politiques, de gouvernance et frontalières non résolues devaient être traitées par le dialogue, les processus constitutionnels et les institutions démocratiques plutôt que par des moyens militaires.

Exprimant une inquiétude croissante face aux récentes campagnes du TPLF, le professeur Kindeya a tiré la sonnette d'alarme concernant des informations faisant état de recrutements militaires forcés dans certaines parties de la région du Tigré, affirmant que des jeunes étaient rassemblés et envoyés dans des camps d'entraînement contre leur gré.

Les efforts visant à mobiliser volontairement un grand nombre de jeunes ont toutefois largement échoué, ce qui reflète l'opposition généralisée de la population à la reprise du conflit, a-t-il déclaré.

« De nombreux jeunes rejettent la perspective d'une guerre. Un sentiment croissant se fait jour dans tout le Tigré selon lequel une nouvelle vague de combats serait catastrophique pour la région. »

S'appuyant sur les conséquences dévastatrices du conflit qui a duré deux ans dans le nord de l'Éthiopie, le professeur Kindeya a souligné que le Tigré restait fragile sur les plans économique et social et n'était pas en mesure de supporter une nouvelle confrontation militaire.

De plus, « le Tigray a déjà payé un prix énorme. (Par conséquent), la région devrait désormais se concentrer sur la réhabilitation, la reconstruction et la guérison plutôt que d'être entraînée à nouveau dans la guerre ».

Mettant en garde contre les tentatives de déstabilisation venues de l'extérieur, le professeur a également fait part de ses inquiétudes concernant ce qu'il a qualifié de tentatives visant à forger des alliances impliquant des acteurs hostiles à la paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Éthiopie.

À propos de la soi-disant alliance Tsimdo, il a noté que certains acteurs encourageaient des arrangements visant à exacerber les tensions et à saper la stabilité de l'Éthiopie.

Le professeur a souligné que tout effort visant à raviver le conflit devait être rejeté sans équivoque par toutes les parties prenantes engagées en faveur de la paix régionale.

« Il doit y avoir une paix durable dans la région », a-t-il déclaré. « Nous devons condamner fermement ces alliances contre nature. Ayant été témoin direct de la guerre, je connais les immenses souffrances que ce conflit a infligées au Tigré. »

Il a averti que l'ingérence extérieure dans les conflits locaux risquait de transformer les tensions internes en une crise régionale plus large, aux conséquences considérables pour la Corne de l'Afrique.

Abordant le rôle de la communauté internationale, le professeur Kindeya a exhorté les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires au développement à adopter une position plus ferme à l'égard des individus qui sapent le processus de paix.

« La communauté internationale doit appeler un chat un chat », a-t-il souligné. « Ceux qui s'efforcent de raviver le conflit doivent être identifiés et tenus individuellement responsables. »

Préserver les acquis de l'accord de Pretoria nécessite une vigilance internationale soutenue et un soutien à l'engagement politique pacifique, a-t-il insisté.

Le professeur a décrit l'accord de Pretoria comme une occasion historique de dépasser le conflit et de construire un avenir axé sur le relèvement, le développement et la réconciliation.

« L'avenir de l'Éthiopie dépend de la paix », a-t-il conclu. « Ce devrait être une période de reconstruction, de développement et d'apaisement national -- et non une nouvelle vague de conflits. »