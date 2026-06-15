Ethiopie: Les réformes politiques ont élargi l'espace civique, affirme le président de l'ECSOC

Addis-Abeba — Les réformes politiques engagées en Éthiopie au cours des huit dernières années ont largement renforcé la participation citoyenne, permettant aux organisations de la société civile d'évoluer d'une relation de confrontation vers des partenariats constructifs avec les autorités, a déclaré Ahmed Hussein, président du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne (ECSOC).

M. Hussein a formulé ces observations jeudi soir lors d'une cérémonie nationale de reconnaissance et de félicitations organisée par l'ECSOC afin de célébrer la réussite des septièmes élections générales du pays.

La cérémonie a réuni le président Taye Atskeselassie, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, le président de l'ECSOC Ahmed Hussein, de hauts responsables de l'État, des partenaires de développement, des représentants des médias ainsi que d'autres acteurs majeurs.

Hussein a également mis en avant le rôle des organisations de la société civile en tant que pont entre les pouvoirs publics et les citoyens, les qualifiant de mécanismes permettant de faire entendre et transmettre la voix de la population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que, bien que la société civile soit demeurée engagée dans la promotion des droits fondamentaux des citoyens et la défense des intérêts nationaux, ces organisations ont longtemps suscité la méfiance, même après l'adoption de cadres juridiques appropriés.

« Avant les réformes politiques, les organisations de la société civile étaient davantage perçues comme une source de préoccupation que comme un appui », a-t-il déclaré.

À la suite des réformes, a-t-il poursuivi, les rapports entre le gouvernement et les organisations de la société civile sont passés « du contrôle au partenariat et de la restriction à la coopération ».

Ahmed a également souligné que l'amélioration de l'environnement civique a permis aux organisations de la société civile d'assumer un rôle plus important dans l'encouragement de la participation des citoyens aux élections.

Il a ajouté que l'ECSOC et ses organisations partenaires ont entrepris d'importantes initiatives dans les domaines des droits humains et de la responsabilité sociale, contribuant à faire comprendre au public que les élections constituent un pilier essentiel de la gouvernance démocratique.

Selon lui, les citoyens participent désormais de manière croissante à l'édification du système démocratique, plutôt que de demeurer de simples spectateurs passifs.

La réussite des organisations de la société civile doit être évaluée à l'aune de leur contribution à la paix, au développement et au renforcement de l'État.

Il a également salué le travail accompli par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, qui exerce son mandat de manière indépendante, a-t-il indiqué.

Le président du Comité exécutif du Conseil économique et social (ECSOC) a par ailleurs félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans les 7es élections générales, notamment les institutions de sécurité, les partis politiques, l'IGAD, les observateurs électoraux de l'Union africaine, les médias ainsi que les institutions juridiques et démocratiques, pour leur contribution à la tenue d'un processus électoral pacifique.