Ethiopie: Le déroulement serein des 7èmes élections générales reflète la maturité politique des citoyens - Président Taye

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a affirmé que le déroulement pacifique des septièmes élections générales en Éthiopie illustre la maturité politique croissante de la population ainsi que son engagement en faveur du renforcement de la gouvernance démocratique.

S'exprimant lors d'une cérémonie nationale de reconnaissance et de remerciement organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne pour marquer la réussite du processus électoral, le président a déclaré que la participation responsable des citoyens témoigne de leur profond attachement aux principes démocratiques.

Il a adressé ses félicitations à toutes les personnes et institutions ayant contribué au succès du scrutin, soulignant que cette réalisation revient avant tout au peuple éthiopien.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, des hauts responsables gouvernementaux, des partenaires de développement, des représentants des médias ainsi que d'autres acteurs engagés dans le processus électoral ont pris part à cette cérémonie.

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Le président Taye a rappelé que l'Éthiopie a longtemps été confrontée à des défis dans lesquels la force prévalait souvent sur le dialogue, la concertation et l'engagement démocratique.

Selon lui, ces insuffisances ont limité la capacité du pays à concrétiser pleinement ses ambitions politiques et ses objectifs de développement.

Le président a souligné que l'organisation d'élections pacifiques, tout en tirant les enseignements des expériences passées, demeure indispensable à l'édification d'un système démocratique moderne et à l'enracinement d'une culture démocratique durable.

D'après lui, des avancées démocratiques significatives nécessitent le dialogue, la recherche du consensus, le respect des opinions divergentes ainsi qu'un attachement constant à l'État de droit.

Le déroulement ordonné et pacifique du scrutin, a-t-il indiqué, démontre la volonté des Éthiopiens d'adhérer à ces valeurs démocratiques et de promouvoir une vision commune d'un avenir politique plus inclusif.

Il a également souligné que les millions de citoyens inscrits sur les listes électorales et ayant participé au vote l'ont fait par attachement à la paix et par détermination à construire l'avenir du pays par des moyens démocratiques.

Cette participation, a-t-il ajouté, a permis d'établir des bases solides pour les générations futures et de renforcer la confiance du public envers les institutions démocratiques du pays.

Le président Taye a en outre appelé l'ensemble des partis politiques à accepter les résultats des élections avec patience, responsabilité et sens du devoir.

Il a exhorté les élus à servir la population avec humilité, responsabilité et un engagement sans faille envers l'État de droit.

Les septièmes élections générales éthiopiennes, organisées le 1er juin 2026, ont enregistré la participation de plus de 54 millions d'électeurs inscrits.

Au total, 42 partis politiques ont pris part au scrutin, avec 10 438 candidats représentant des partis politiques et 80 candidats indépendants.

Ces élections ont également été favorablement appréciées par les observateurs internationaux.

Les missions d'observation de l'Union africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ont qualifié ce scrutin d'étape importante dans l'évolution démocratique et électorale de l'Éthiopie, saluant les progrès accomplis dans le renforcement des institutions électorales et démocratiques du pays.

Le déroulement pacifique de ces élections est largement considéré comme une avancée significative dans les efforts continus de l'Éthiopie visant à consolider la démocratie, élargir la participation politique et renforcer la confiance du public dans la gouvernance constitutionnelle.