Ethiopie: Les 7es élections générales consolident la culture démocratique, affirme le vice-Premier ministre

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a qualifié les 7es élections générales du pays d'étape majeure dans l'évolution démocratique, saluant un scrutin pacifique marqué par une forte participation citoyenne.

Dans un message publié sur son compte officiel X (anciennement Twitter) à l'issue d'une cérémonie nationale de reconnaissance organisée en présence du président Taye Atske Selassie, le vice-Premier ministre Temesgen a exprimé sa gratitude aux organisations de la société civile, aux partis politiques ainsi qu'aux autres parties prenantes pour leur engagement et leur contribution.

« Ces élections ont mis en évidence le renforcement de la culture démocratique éthiopienne, la maturité de la participation civique et la solidité des institutions que nous avons bâties collectivement », a déclaré le vice-Premier ministre.

Il a indiqué que la compétition politique s'était tenue de façon pacifique et responsable dans les bureaux de vote, ajoutant que le processus avait accru la confiance des citoyens et confirmé l'importance du dialogue national ainsi que du respect de la Constitution.

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S'agissant de l'avenir, le vice-Premier ministre Temesgen a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'élargissement de l'espace démocratique national et à renforcer les capacités des organisations de la société civile ainsi que des institutions politiques.

Il a toutefois précisé que les avancées enregistrées ne représentent pas un aboutissement, mais plutôt une base solide pour construire une Éthiopie davantage pacifique et prospère.