Mozambique: C'est dans les larmes et l'indignation que l'on a fait ses adieux à Mgr Osório Citora, homme de paix et missionnaire qui croyait en la bonté des gens

Nampula — Les archidiocèses de Beira et de Quelimane ont désormais de nouveaux Administrateurs Apostoliques. C'est ce qu'a annoncé le Nonce Apostolique au Mozambique, Mgr Luís Miguel Muñoz Cárdaba, lors de la messe funéraire célébrée vendredi 12 juin dans la cathédrale Notre-Dame de la Libération à Quelimane, en mémoire de Mgr Osório Citora, IMC, assassiné le 6 juin dernier.

Plus précisément, le Pape Léon XIV a nommé l'actuel Évêque de Caia, Antônio Bogaio, qui prendra en charge le territoire de Beira, et l'actuel Évêque d'Alto Molocue, Estevão Ângelo Fernando, celui de Quelimane. Les deux responsables religieux dirigeront temporairement les communautés catholiques de ces régions jusqu'à la nomination d'Évêques permanents par le pape.

« Aujourd'hui, tu quittes ta mère Amélia pour l'Église, et nous l'accueillons avec amour et gratitude. Merci, Mère Amélia, d'avoir offert ton fils au service de Dieu et de son peuple. Osório n'appartient plus seulement à la famille qui l'a mis au monde ; il appartient aussi à l'Église qu'il a servie fidèlement jusqu'à la fin.

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Aujourd'hui, tu retournes à la Maison du Père, mais tu laisses gravé dans le coeur de cette Église le témoignage d'un pasteur fidèle, d'un missionnaire dévoué et d'un homme qui a vécu pour Dieu et pour ses frères et soeurs. Repose en paix, mon frère. » Dans son homélie, le Nonce Apostolique Muñoz Cárdaba a déclaré qu'ils avaient tué un homme de paix, un missionnaire qui croyait en la bonté des gens. « Aujourd'hui, nous ne devrions pas être ici, nous ne devrions pas célébrer ces funérailles.

Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver. Jamais auparavant, dans l'histoire du Mozambique, un Évêque n'avait été assassiné », a souligné le Nonce, qui a souhaité que soient révélés « avec certitude tous les motifs qui se cachent derrière cette mort violente. Aussi douloureux soient-ils, nous ne devons pas avoir peur de la vérité. La vérité nous rend libres ».

La cérémonie d'adieu au père Osorio, qui s'est déroulée samedi 13 juin dans la cathédrale Notre-Dame-de-Fatima à Nampula, a été marquée par un appel tout aussi fort à la paix et au respect de la vie humaine. Dans son homélie, l'Archevêque de Nampula, Mgr Inácio Saúre, a qualifié l'assassinat de l'Évêque de Quelimane d'acte barbare et a affirmé que cette affaire s'inscrivait dans une vague inquiétante de violence qui continue d'affliger le Mozambique.

Devant des milliers de fidèles et diverses autorités, Mgr Inácio a rappelé que les auteurs du crime n'ont réussi qu'à tuer le corps de Mgr Osório, mais qu'ils ne pourront effacer son témoignage de foi, de mission et de service. Le prélat a également souligné que la mort de l'évêque devrait servir d'avertissement à l'ensemble de la société, affirmant qu'il ne suffit pas d'élucider cette affaire, mais qu'il est nécessaire de lutter contre les causes profondes de la violence et de la culture de la mort dans le pays.

L'Archevêque de Nampula a présenté Mgr Osório comme un pasteur fidèle à l'Évangile, engagé pour la paix, la réconciliation et la promotion de la dignité humaine. Enfin, il a demandé que le Mozambique mette fin aux assassinats d'hommes et de femmes de valeur et que cette tragédie marque un tournant vers la construction d'une société plus juste et plus pacifique.

Parmi les messages adressés par les proches, les missionnaires de la Consolata, la communauté chrétienne et les autorités, on a rappelé, au nom de la famille, le parcours de vie de l'Évêque de Quelimane, celui d'un homme de foi, de simplicité, d'humilité et de dévouement envers le peuple de Dieu. Les missionnaires de la Consolata ont souligné la joie de Don Osório, son engagement auprès des communautés et sa profonde passion pour la Parole de Dieu.

De son côté, le gouvernement de la province de Nampula a qualifié Don Osório de ressource pour tout le peuple mozambicain, soulignant que son témoignage d'amour du prochain, d'humilité et de service restera vivant dans la mémoire de l'Église et de la société. La famille de l'Évêque a exprimé publiquement sa profonde douleur et sa déception face aux circonstances qui ont conduit à la disparition tragique du prélat.

Les proches ont qualifié cet événement de meurtre barbare et cruel, adressant un message fort, incisif et déterminé au diocèse de Quelimane. Entre larmes et indignation manifeste, la famille a salué la ville de Quelimane, déplorant profondément la violence avec laquelle la vie de Don Osorio a été fauchée. Malgré l'indignation exprimée, la famille a tenu à remercier tout le monde pour le soutien institutionnel et communautaire reçu au cours de ces difficiles jours de deuil.