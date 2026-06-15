Sénégal/Cap-Vert: Ryan Mendes, symbole de transformation et emblématique capitaine

Dakar — Le Cap-Vert, pour sa toute première participation à une Coupe du monde, peut tirer profit d'une exposition mondiale inespérée, lundi, face à l'Espagne. Les Requins bleus seront portés par leur capitaine emblématique Ryan Mendes, figure majeure du football de l'archipel et symbole d'une génération qui a réussi à transformer un rêve longtemps inaccessible en réalité.

Les Capverdiens affrontent les Espagnols, champions du monde 2010, pour leur toute première rencontre au Mondial.

À 36 ans, l'attaquant cap-verdien se prépare à vivre l'un des moments les plus marquants de sa carrière.

Capitaine de la sélection nationale, il est aussi considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football du pays.

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Joueur le plus capé de la sélection capverdienne, il est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Requins Bleus avec 16 réalisations.

Son parcours est indissociable de la progression spectaculaire de la sélection nationale ces dernières années.

En quatre éditions de Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Cap-Vert a atteint à deux reprises les quarts de finales de cette compétition (2013-2024).

Passé dans plusieurs championnats européens - Le Havre, Lille (France), Nottingham Forest (Angleterre), ainsi que par des clubs asiatiques, dont Sharjah (Emirats arabes unis), Mendes est le leader naturel d'un groupe qui veut marquer les esprits lors de cette première aventure mondiale.

L'effectif cap-verdien peut en outre sur plusieurs cadres, dont Dailon Rocha Livramento, attaquant de 25 ans évoluant au Casa Pia Atlético Clube (Portugal) et considéré comme l'un des plus grands espoirs du football cap-verdien.

En défense, Logan Costa, du même âge, apporte sa solidité, son impact physique et son sens de l'anticipation.

Malgré une longue blessure cette saison, le défenseur central de Villarreal (Espagne) est devenu l'un des piliers de l'arrière-garde cap-verdienne.

Au milieu de terrain, Jamiro Monteiro demeure l'un des principaux artisans du jeu de la sélection.

Sa vision, sa qualité technique et sa capacité à orienter les offensives en font un élément essentiel du dispositif cap-verdien.

Autour de l'ailier d'Iğdir FK en Turquie, cette génération talentueuse nourrit l'ambition de prolonger son conte de fées et de prouver que le Cap-Vert a désormais sa place parmi les nations du football mondial.