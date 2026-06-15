Afrique de l'Ouest: Plaidoyer pour une accélération de l'électrification rurale au sein de la CEDEAO

Dakar — Des élus et autorités publiques de pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont souligné, lundi, à Dakar, la nécessité d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour renforcer l'électrification rurale et soutenir la transformation des économies locales.

Ils s'exprimaient à l'ouverture d'une réunion délocalisée de cinq jours de la commission mixte énergie et mines, infrastructures, agriculture, environnement et ressources naturelles du Parlement de la CEDEAO, portant sur le thème "Exploiter les énergies renouvelables pour l'électrification rurale et la dynamisation des économies rurales dans la région de la CEDEAO : le rôle du Parlement".

L'Afrique de l'Ouest se doit d'engager "une véritable révolution souverainiste" pour faire face aux défis du chômage, de la pauvreté et du sous-développement, a souligné, à cette occasion, le député Guy Marius Sagna, prenant la parole au nom de la délégation sénégalaise.

Il a rappelé que l'accès à une électricité suffisante et abordable constitue une condition essentielle du développement économique et social.

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"Il est impossible de régler durablement la problématique du chômage sans disposer d'une électricité suffisante et accessible à un coût abordable", a-t-il déclaré, appelant les États de la région à investir davantage dans le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité.

Le parlementaire sénégalais a également plaidé pour une meilleure gouvernance des ressources publiques, afin de renforcer les financements destinés à l'électrification rurale.

La coprésidente de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Fanta Condé, a relevé pour sa part que moins de 40 % des populations rurales ont accès à l'électricité dans plusieurs pays de la sous-région, un taux qui reste inférieur à 10 % dans certaines zones reculées.

"Des millions de nos concitoyens vivent encore sans éclairage adéquat, sans possibilité de conserver leurs récoltes ou de développer des activités génératrices de revenus", a-t-elle déploré.

Elle a toutefois rappelé que l'Afrique de l'Ouest dispose d'importantes ressources énergétiques, avec plus de 25 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, un ensoleillement parmi les plus élevés au monde ainsi qu'un potentiel éolien et de biomasse encore largement sous-exploité.

Mme Condé a insisté sur le rôle des parlementaires dans la transposition des politiques régionales relatives aux énergies renouvelables dans les législations nationales, ainsi que dans la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à l'électrification rurale.

Le représentant du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Mamadou Moustapha Seck, a quant à lui invité les parlementaires à soutenir davantage les mécanismes régionaux mis en place par la CEDEAO dans le domaine énergétique.

Il a notamment cité le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO (ECREEE), l'Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité (ARREC) et le Système d'échanges d'énergie électrique ouest-africain (EEEOA/WAPP).

M. Seck a également attiré l'attention sur les difficultés financières rencontrées par le WAPP et appelé les parlementaires à mener un plaidoyer en faveur de sa consolidation.

Au nom du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Babacar Ndiaye a souligné que l'électrification rurale constitue l'un des leviers les plus puissants pour accélérer le développement inclusif dans l'espace communautaire.

Il a cité les exemples du Sénégal, du Cap-Vert, du Niger et de la Côte d'Ivoire, où les investissements dans les énergies renouvelables ont permis d'améliorer l'accès à l'électricité, de soutenir les activités économiques locales et de réduire les disparités territoriales.

Billay G. Tunkara, intervenant au nom de la présidente du Parlement de la CEDEAO, a appelé les États membres à renforcer leur coopération, afin de relever les défis liés au financement des infrastructures, au transfert de technologies et au développement des compétences techniques.

"L'intégration énergétique régionale constitue un facteur clé de réussite. Aucun État ne pourra relever seul les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés", a affirmé M. Tunkara, quatrième vice-président du Parlement de la CEDEAO, à l'ouverture officielle de la rencontre.