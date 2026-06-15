Sénégal: Idrissa Samb - 'Les garçons doivent redoubler d'efforts pour les séries scientifiques'

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le ministre de l'Emploi, la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a invité, lundi, à Fatick (centre), les élèves garçons à s'intéresser davantage aux séries scientifiques pour être au même niveau que les filles qui occupent 61,66 pourcent des effectifs dans ce domaine.

"Ce sont les filles qui dominent avec un taux de participation de 61, 66 pourcent. Les garçons doivent redoubler d'efforts pour intégrer les séries scientifiques", a-t-il déclaré lors d'une visite dans l'unique centre de Fatick abritant les épreuves du baccalauréat technique.

Le ministre Idrissa Samb, accompagné du gouverneur de la région, Ngoné Cissé, a appelé les élèves à s"investir davantage dans les filières scientifiques et techniques pour multiplier les opportunités d'apprentissage et d'emplois dont ils peuvent disposer, une fois le lycée terminé.

Il a par ailleurs salué la bonne organisation du baccalauréat technique par le personnel administratif, avec l'apport des forces de défense et de sécurité.

"Nous avons trouvé sur place, une équipe dynamique qui nous a fait des recommandations dans le sens de vulgariser la formation technique et professionnelle", a-t-il déclaré.

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