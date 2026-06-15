Sénégal: Diourbel - Le gouverneur relève des insuffisances dans les travaux de curage des canalisations

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a déploré, lundi, la mauvaise qualité des travaux de curage réalisés par l'entreprise chargée d'intervenir sur un linéaire de dix kilomètres de canalisations dans la commune du même nom, dans le cadre des opérations pré-hivernales conduites par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

En visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers d'assainissement et des opérations de curage, le chef de l'exécutif régional a relevé plusieurs insuffisances dans l'exécution des travaux.

"Pour les opérations de curage, l'ONAS a en charge un linéaire de dix kilomètres couvrant quatre axes de la commune de Diourbel. Mais le constat fait sur le terrain montre que la qualité du travail pose problème. L'entreprise doit fournir davantage d'efforts, notamment en ce qui concerne le ramassage des déblais et l'enlèvement du sable encore présent dans certains égouts", a-t-il déclaré.

Au regard de ces manquements, M. Fall a annoncé l'organisation prochaine d'une nouvelle mission de terrain avant la signature du procès-verbal de réception, afin d'apprécier la qualité des travaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également invité la municipalité à contribuer au curage de l'ensemble des canaux d'évacuation des eaux pluviales de la ville, afin de renforcer les dispositifs de prévention des inondations.

Le gouverneur s'est toutefois félicité du niveau d'exécution des travaux réalisés par l'Agence de développement municipal (ADM), pour réduire les risques d'inondation au marché Ndoumbé Diop.

Il a, en outre, demandé à l'entreprise en charge des travaux d'intégrer les deux points bas situés au niveau de la rue Cheikh Mbacké, communément appelée "Diopène Taye", afin d'atténuer les inondations dans ce secteur.

Il toutefois jugé satisfaisant le niveau d'avancement des travaux, se disant confiant quant à leur achèvement avant l'installation de l'hivernage.

Il a enfin rappelé la nécessité de libérer les abords du bassin du marché Ndoumbé Diop, actuellement occupés par des artisans, afin de permettre son aménagement.