Sénégal: Kolda - Plus de 2500 candidats ont démarré l'examen du baccalauréat technique

Kolda — Au total, 268 candidats dont 166 filles et 102 garçons ont entamé, lundi, les épreuves du Baccalauréat technique au lycée technique de Kolda (sud), a constaté l'APS.

Le démarrage des examens s'est déroulé dans d'excellentes conditions administratives et sécuritaires, a salué le président du jury, Moulaye Diagne.

"Les épreuves ont régulièrement démarré à 7h30 et le service d'ordre, assuré par les éléments de la police, est bien en place", a-t-il déclaré.

Sur le plan de l'organisation interne, le centre est réparti en 11 salles de classe, accueillant chacune 25 candidats, encadrés par un dispositif de trois surveillants par salle", a expliqué M. Diagne.

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Pour cette première journée, les candidats ont planché sur les épreuves de sciences économiques et de gestion.

Trois absences ont toutefois été notées et concernent un garçon et deux filles.

"Les téléphones portables sont complètement interdits. Nous veillons scrupuleusement à cela et nous constatons avec satisfaction que les élèves ont respecté la consigne", s'est réjoui le président du jury.

Il a dans le même temps invité les candidats à "rester concentrés et à travailler sereinement" durant les épreuves prévues pour une semaine

Le baccalauréat technique entamé ce lundi se poursuit jusqu'au samedi matin.