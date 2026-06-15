Sénégal: Kédougou - Le baccalauréat technique se déroule dans le seul centre de la région, selon son président

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — L'examen du baccalauréat technique, démarré lundi matin sur toute l'étendue du territoire national, se déroule normalement au centre du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou, qui ne compte qu'un seul jury, a confié à l'APS le président dudit jury, Moustapha Hanne.

"Les épreuves se déroulent normalement au jury du 1626 au lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou, qui compte un effectif de 150 candidats dont 4 absents avec un taux 50% de garçons et 50% de filles", a-t-il notamment dit.

L'inspecteur en spécialités en service à l'académie de Kaolack s'exprimait lors d'une visite conduite dans ce centre d'examen par l'inspecteur d'académie de Kédougou, Jamal Abdel Nasser Diallo, en compagnie du chef de centre El Hadji Ibrahima Diouf, et du président des parents d'élève du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy, Abdoulaye Ba.

"Les candidats sont repartis en trois filières dont 63 en STIDD - Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, 83 en STEG - Sciences et technologies de l'économie et de la gestion, et 4 en série T1", a précisé le président du jury.

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Il a indiqué que l'examen a démarré à 8 heures dans de bonnes conditions conditions, en présence des surveillants, des examinateurs et des agents de la police nationale chargé de sécuriser le centre.

L'inspecteur d'académie de Kédougou s'est ainsi réjoui que toutes les dispositions soient prises pour un bon déroulement du baccalauréat technique dans le centre du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy.

"Nous constatons que les conditions sont bien réunies pour un bon déroulement de l'examen. Le matériel a été mis à disposition à temps et tous les surveillants sont présents dans les salles d'examen", a assuré M. Diallo.

Il a rappelé que l'Association régionale des parents d'élèves et tous les acteurs de l'éducation de la région de Kédougou ont été sensibilisés sur l'interdiction de matériels connectés et de téléphones au niveau du centre d'examen.

"Nous avons interpellé tous les acteurs pour que les élèves ne viennent pas avec les appareils connectés et les téléphones. C'est un interdit qui est en vigueur depuis maintenant plusieurs années et je pense que les élèves sont très bien avertis dans ce sens", a-t-il souligné.

Les épreuves du baccalauréat techniques se déroulent sur six jours.

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