Sénégal: Yankhoba Diémé salue le rôle stratégique des forces armées dans le développement national

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a salué ,lundi à Dakar, le rôle stratégique que jouent les forces armées sénégalaises, soulignant leur contribution à la défense du territoire, au développement national et aux actions sociales menées au profit des populations.

À l'occasion de la visite de prise de contact qu'il a effectuée en compagnie du chef d'état-major général des armées, au camp Dial Diop, à Dakar, le nouveau ministre des Forces armées a insisté sur l'importance pour la nation de manifester davantage de reconnaissance aux militaires, actifs comme retraités, tout en préservant les valeurs qui font de l'armée sénégalaise une institution exemplaire.

"Aux côtés du chef d'état-major général des armées, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, ainsi que des différents responsables militaires, j'ai pu constater la qualité d'une institution solidement ancrée dans les principes républicains", a relevé Yankhoba Diémé.

"Nous avons une belle armée qui est imprégnée des valeurs les plus nobles de la République que sont la discipline, l'honneur et l'amour de la patrie", a-t-il ajouté.

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Le ministre a insisté sur la place grandissante qu'occupent aujourd'hui les forces armées dans plusieurs secteurs relevant des politiques publiques, au-delà de leurs missions régaliennes de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation du pays.

Il a ainsi mis en avant le concept "Armée-Nation", rappelant l'implication des militaires dans l'agriculture, notamment dans la distribution des semences, mais également dans l'éducation, la santé, la pêche, les transports aériens et la surveillance maritime.

"À travers le concept Armée-Nation, les forces armées sont un levier et un appui pour l'ensemble des ministères", a-t-il souligné.

Selon lui, l'État fait souvent appel à l'armée pour impulser davantage de rigueur, de discipline et d'efficacité dans l'exécution de certaines missions publiques.

Rendant hommage au sacrifice des militaires, Yankhoba Diémé a estimé que la nation a une responsabilité particulière envers les soldats, qu'ils soient en activité, retraités, blessés en service ou tombés au champ d'honneur.

"À cette armée-là, nous devons tout, parce que le sacrifice ultime pour la nation reste le don de sa vie pour en sauvegarder d'autres", a-t-il soutenu.

Le ministre a également souligné l'importance d'améliorer la prise en charge sociale des militaires et de leurs familles, estimant que la manière dont la nation traite ses soldats influence directement la perception que la jeunesse se fait de l'engagement militaire.

"La jeunesse regarde et doit continuer à rêver de servir son pays", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de préserver l'attractivité de la carrière militaire.

Yankhoba Diémé a par ailleurs plaidé pour une meilleure valorisation des actions citoyennes et sociales menées par les armées, citant notamment les consultations médicales assurées par l'hôpital militaire de campagne à Mbane (Saint-Louis, nord), qui a accueilli plus de 300 patients en moins d'une semaine.

"Hier, j'étais à la Cité gendarmerie où il y a eu plus de 500 consultations avec des spécialités différentes", a-t-il indiqué, ajoutant que ces spécialités n'existent généralement pas dans certaines structures sanitaires de la banlieue.

Le ministre a enfin réaffirmé son engagement à soutenir les forces armées, tout en veillant à préserver les principes fondamentaux qui font de l'armée sénégalaise une "institution respectée, caractérisée par son sens du devoir, sa neutralité et son éloignement des polémiques".

"Nous devons honneur, appui et reconnaissance à cette armée dans toutes ses composantes", a-t-il en notamment lancé.