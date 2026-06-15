Afrique: Septième élection générale - Un exemple pour l'Afrique, affirme l'ambassadeur de l'Inde

Addis-Abeba — L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a présenté les septièmes élections générales éthiopiennes comme une référence pour les autres nations africaines, mettant en avant le niveau élevé de participation, le recours efficace aux technologies et le caractère pacifique du processus démocratique.

Lors d'un entretien exclusif accordé à ENA, l'ambassadeur Rai a indiqué que ces élections illustrent des avancées notables dans la participation démocratique et l'organisation électorale, ajoutant que les missions d'observation avaient porté une appréciation favorable sur le déroulement du scrutin.

Les septièmes élections générales en Éthiopie, organisées le 1er juin 2026, ont été suivies par des missions d'observation de l'Union africaine (UA), de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ainsi que de la Coalition des organisations de la société civile éthiopienne pour l'observation des élections.

Selon l'ambassadeur Rai, ce scrutin témoigne de la maturité démocratique grandissante de l'Éthiopie et de sa volonté de renforcer la participation des citoyens à la gouvernance.

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« Le taux de participation a fortement progressé par rapport aux élections précédentes, notamment grâce à l'enregistrement d'un grand nombre de nouveaux électeurs », a-t-il déclaré.

Évoquant les réformes politiques mises en oeuvre ces dernières années, M. Rai a affirmé : « Je me souviens de l'arrivée au pouvoir de Son Excellence le Premier ministre Abiy Ahmed ; il avait alors demandé à son parti de se rapprocher de la population et d'augmenter le nombre d'électeurs enregistrés. »

L'ambassadeur a indiqué que le nombre de suffrages exprimés lors de cette élection avait progressé de 46 % par rapport au précédent cycle électoral. Il a également mis en avant la forte participation féminine, précisant que près de 40 % des électeurs inscrits étaient des femmes.

« Il s'agit d'une réussite remarquable », a-t-il déclaré.

Rai a également souligné la contribution de la technologie à l'amélioration de l'administration électorale, évoquant les systèmes numériques d'enregistrement des électeurs et d'autres innovations ayant renforcé l'efficacité et la transparence du processus.

Selon lui, les missions d'observation régionales et internationales ont elles aussi salué l'utilisation de la technologie par l'Éthiopie tout au long des opérations électorales.

« Elles ont jugé remarquable la manière dont la technologie a été employée pour l'inscription des électeurs ainsi que pour différentes étapes du processus électoral », a-t-il expliqué.

L'ambassadeur a ajouté que les missions d'observation considéraient l'expérience électorale éthiopienne comme une source d'inspiration importante pour les pays africains.

« Ils ont estimé qu'il s'agissait d'un modèle pour l'Afrique », a-t-il déclaré.

Rai a également mis en avant le rôle essentiel des institutions africaines dans l'évaluation des évolutions du continent, soulignant que l'Union africaine et l'IGAD avaient toutes deux déployé des missions d'observation conformément à leurs responsabilités.

« Les questions africaines doivent être prises en charge par les dirigeants africains, et c'est pour cette raison que l'Union africaine et l'IGAD ont envoyé leurs observateurs », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a insisté sur le fait que les élections devaient être appréciées dans leur contexte global, en s'appuyant sur les conclusions des missions d'observation reconnues qui, selon lui, ont confirmé le caractère pacifique, crédible et démocratique du processus électoral en Éthiopie.