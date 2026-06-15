Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne que l'aéroport de Bishoftu fixe un nouveau standard pour l'exécution des mégaprojets

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'aéroport international de Bishoftu, actuellement en phase de construction, illustre les progrès de l'Éthiopie dans la planification, la gestion et la concrétisation de grands projets d'infrastructure.

Il l'a présenté comme un investissement stratégique appelé à stimuler l'aviation, le tourisme, le commerce et les services, tout en définissant une nouvelle référence africaine en matière de mise en oeuvre de projets.

Ce matin, le Premier ministre Abiy s'est rendu sur le vaste site de construction de Bishoftu, où plus de 8 000 travailleurs et près de 4 000 véhicules et équipements de chantier participent à l'un des plus importants projets d'infrastructure actuellement réalisés sur le continent.

S'étendant sur près de 30 kilomètres, le projet s'est mué en un immense complexe de travaux qui évoque une véritable petite ville, a indiqué le Premier ministre.

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Le Premier ministre Abiy a précisé que plus de 650 000 litres de carburant sont utilisés chaque jour pour faire fonctionner les machines présentes sur le site, illustrant ainsi l'ampleur et la sophistication du projet.

Il a ajouté que la portée de cette initiative va bien au-delà de la seule construction d'un aéroport.

Il a relevé que de nombreux projets de développement, malgré la disponibilité des ressources nécessaires et des objectifs bien définis, connaissent souvent des retards, des surcoûts et des déficiences de qualité en raison d'insuffisances dans la planification, le contrôle et l'exécution.

Afin de surmonter ces difficultés, le projet de l'aéroport de Bishoftu s'appuie sur des systèmes numériques avancés de suivi, comprenant notamment des drones, des centres de contrôle virtuels et des tableaux de bord en temps réel permettant de surveiller les déplacements des équipements, les travaux de terrassement et l'évolution du chantier.

Selon Abiy, ces technologies permettent aux gestionnaires du projet d'assurer un suivi permanent des opérations et de prendre rapidement les décisions nécessaires grâce aux données disponibles en temps réel.

« Cela nous permet de connaître à tout instant l'état d'avancement de chaque activité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a affirmé que la coordination de milliers de travailleurs, de véhicules et d'engins à travers un système intégré de gestion procure à l'Éthiopie une expérience précieuse qui pourra être réutilisée dans de futurs projets de développement à travers le pays.

« Si nous réussissons à administrer efficacement un projet d'une telle ampleur, il sera plus simple d'améliorer l'exécution des autres projets », a-t-il souligné.

Le Premier ministre Abiy s'est déclaré convaincu que l'aéroport sera achevé dans les délais prévus, malgré les défis techniques et logistiques propres à un projet de cette dimension.

Il a affirmé que cette réalisation prouve que l'Éthiopie et l'Afrique disposent des capacités nécessaires pour concevoir, organiser et exécuter des infrastructures répondant aux normes internationales.

Au-delà du secteur aérien, l'aéroport devrait générer d'importantes opportunités économiques dans les domaines du tourisme, de la logistique, du commerce, de l'hôtellerie et d'autres activités de services.

« Il s'agit d'une base solide pour les générations futures », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le projet contribuera fortement à la croissance économique et à la compétitivité de l'Éthiopie sur le long terme.

« Aucun agriculteur ne subira de préjudice à cause de ce projet », a-t-il affirmé, insistant sur le fait que le développement doit améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Le Premier ministre a qualifié l'aéroport d'investissement stratégique qui profitera non seulement à l'Éthiopie, mais également à l'Afrique de l'Est et à l'ensemble du continent, grâce au renforcement de la connectivité et à l'attraction d'investissements.

Invitant les Éthiopiens à soutenir les efforts de développement national, le Premier ministre Abiy a souligné qu'une transformation durable ne peut être obtenue que par le travail, la détermination et la mobilisation collective.

Le projet de l'aéroport international de Bishoftu a été lancé conjointement par le gouvernement éthiopien et Ethiopian Airlines afin de répondre à la demande croissante en transport de passagers et de marchandises et d'accompagner l'expansion à long terme du secteur aérien national.

Situé au sud-est d'Addis-Abeba, l'aéroport est en cours d'aménagement pour devenir une importante plateforme aéroportuaire venant compléter l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole, dont la capacité approche progressivement de ses limites.

D'après les informations publiées précédemment, la première phase du projet devrait permettre d'accueillir plus de 60 millions de passagers par an, tandis que les extensions futures porteront cette capacité à plus de 110 millions de passagers annuels.

L'aéroport comprendra des terminaux modernes pour les voyageurs, des installations de fret, des infrastructures de maintenance aéronautique ainsi que des services commerciaux, consolidant ainsi la position de l'Éthiopie comme principale porte d'entrée aérienne du continent africain et soutenant ses ambitions dans les secteurs du tourisme, de la logistique, du commerce et de l'investissement.