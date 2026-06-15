Ethiopie: L'aéroport international de Bishoftu fera du pays une puissance mondiale de l'aviation

Le nouvel aéroport international de Bishoftu, actuellement en construction à près de 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, est appelé à devenir l'un des plus importants centres aéroportuaires de la planète et une avancée déterminante pour l'essor de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a constaté l'évolution rapide des travaux lors d'une visite effectuée sur le chantier ce matin, a rapporté l'ENA.

Prévu pour accueillir jusqu'à 110 millions de voyageurs par an lorsque son schéma directeur sera totalement réalisé, l'aéroport disposera d'une capacité environ 4,4 fois supérieure à celle de l'actuel aéroport international de Bole.

Selon les informations recueillies, il s'agit d'une étape cruciale pour l'avenir du secteur aérien éthiopien.

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Les travaux se poursuivent jour et nuit, illustrant l'importance stratégique de cette infrastructure appelée à transformer la place de l'Éthiopie dans le réseau mondial du transport aérien.

Une fois mis en service, l'aéroport accroîtra fortement les capacités de transport de passagers et de marchandises, améliorera les liaisons régionales et internationales et renforcera le statut de l'Éthiopie comme passerelle incontournable entre l'Afrique et le reste du monde.

Destiné à devenir le principal hub d'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante et la plus performante du continent, l'aéroport de Bishoftu répondra, selon de nombreux analystes, à la croissance soutenue de la demande en transport aérien et en services logistiques.

En cours de réalisation, cette nouvelle infrastructure contribuera également à accroître la compétitivité du pays sur la scène aéronautique mondiale.

Bien au-delà d'un simple projet d'infrastructure, l'aéroport international de Bishoftu reflète l'ambition à long terme de l'Éthiopie en matière de transformation économique, d'intégration régionale et de développement durable.

Ce projet emblématique placera ce pays d'Afrique de l'Est parmi les grands pôles aéronautiques mondiaux, consolidant davantage son rôle de carrefour stratégique du commerce, de l'investissement et de la connectivité au XXIe siècle.