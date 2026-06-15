Maroc: Agenz lève 5 millions de dollars pour développer sa plateforme immobilière basée au Maroc

La startup marocaine Agenz a levé 5 millions de dollars pour développer sa plateforme de données et de transactions immobilières. La levée de fonds a été soutenue par Breega, Attijariwafa Ventures et Saviu Ventures. Agenz avait déjà obtenu un financement de Renew Capital en 2024. Le nouveau capital soutiendra le développement de produits, d'outils d'intelligence artificielle et de services plus larges pour les acheteurs, les vendeurs, les agents, les promoteurs, les investisseurs et les institutions financières.

Fondée en 2020 par les frères Malik et Badr Belkeziz, Agenz fournit des évaluations immobilières, des informations sur le marché, la génération de leads pour les acheteurs et les vendeurs, et des services de transactions numériques. L'entreprise utilise l'intelligence des données pour aider les utilisateurs à estimer la valeur des propriétés et à comprendre les tendances du marché.

Agenz a lancé sa plateforme de transaction en 2023 et a depuis vu son adoption s'accélérer. Son site web a dépassé les 730 000 visites mensuelles en mai 2026, ce qui en fait l'une des principales plateformes immobilières du Maroc.

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Le directeur général Malik Belkeziz a déclaré que l'entreprise souhaite utiliser les données et l'IA pour rendre l'immobilier plus transparent, plus sûr et plus accessible. Driss Ibenmansour, associé de Breega, a déclaré qu'Agenz a construit une plateforme qui rassemble les données, les outils et les transactions en une seule expérience pour le marché immobilier marocain.

Points clés à retenir

Le financement d'Agenz montre que l'immobilier en Afrique du Nord est en train de devenir un marché de données et de logiciels. Les transactions immobilières sont souvent ralenties par une faible transparence des prix, des listes fragmentées, des processus manuels et des données de marché limitées. Cela crée des problèmes pour les acheteurs, les vendeurs, les agents, les banques et les promoteurs, car il est plus difficile de fixer le prix des biens, d'évaluer la demande et de conclure des transactions. Agenz tente de résoudre ce problème en combinant des outils d'évaluation, des informations sur le marché et des services de transaction au sein d'une même plateforme. L'IA est importante car de meilleurs modèles de données peuvent améliorer les estimations de prix, la qualité des prospects et l'analyse du marché. Pour le Maroc, cela pourrait contribuer à rendre l'immobilier plus efficace et plus facile d'accès, en particulier pour les utilisateurs qui ont besoin de prix fiables avant d'acheter ou de vendre. Le défi sera la qualité des données et la confiance. Les plateformes immobilières ont besoin de listes précises, d'évaluations fiables, d'agents actifs et d'un soutien solide aux transactions. Si Agenz parvient à maintenir la confiance des utilisateurs tout en développant sa place de marché et ses outils professionnels, elle pourrait devenir une couche numérique clé pour le marché immobilier marocain.