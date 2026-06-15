Algérie: Lancement du programme 'Sanâa' à travers les wilayas concernées

ALGER — Le programme de formation "Sanâa" a été lancé officiellement à travers les wilayas concernées, dans une démarche visant à renforcer la formation artisanale et professionnelle au profit des jeunes, leur permettant d'acquérir des compétences fondamentales, a indiqué lundi le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels dans un communiqué.

La période d'inscription à ce programme via une plateforme numérique qui s'est déroulée du 31 mai au 4 juin, a enregistré un total de 173.800 candidats. Après parachèvement des étapes d'étude et d'orientation, 114.133 candidats remplissant les conditions requises ont été admis et orientés vers les spécialités correspondant à leurs choix, précisé le communiqué.

Cette étape est mise en oeuvre grâce à la contribution d'un large réseau d'établissements de formation répartis à travers plusieurs wilayas, où plus de 600 centres et instituts de formation et d'enseignement professionnels ont été mobilisés, afin d'assurer une prise en charge optimale des bénéficiaires et de réunir des conditions idoines au bon déroulement de la formation", ajoute la même source.

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Par ailleurs, il a également été procédé à la mobilisation de plus de 2000 encadrants et formateurs pour superviser la mise en oeuvre du programme et accompagner les bénéficiaires tout au long des différentes étapes de la formation, garantissant ainsi la qualité de l'encadrement pédagogique, et la réalisation des objectifs fixés pour le programme en matière de développement des compétences professionnelles et artisanales.

Au plan géographique, les inscriptions ont concerné 38 wilayas, dont la wilaya d'Alger en tête avec 23054 inscrits, soit 13,41%, a fait savoir le ministère.

Le programme "Sanâa" constitue l'un des programmes pionniers visant à "promouvoir la culture de la formation professionnelle et à encourager les jeunes à acquérir les compétences de base (...) Chaque stagiaire bénéficiera de 90 heures de formation pour maîtriser les rudiments du métier", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a réaffirmé son engagement à accompagner les bénéficiaires du programme et à mettre à leur disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de cette formation, afin d'atteindre les objectifs escomptés et de renforcer la contribution de la formation professionnelle au développement national.